Incredibil ce a pățit o bătrână adusă cu ambulanța la Spitalul Județean Ploiești: ”Este o boschetăriță…”

Problemele din spitalele românești sunt multe și par imposibil de rezolvat. Aproape că nu există zi în care să nu apară în spațiul public încă o ”poveste de viață” dureroasă care are ca ”scenă” holurile unui spital din România.

De data aceasta este vorba despre Spitalul Județean Ploiești. În mediul online, pe data de 2 aprilie a acestui an, a apărut un mesaj încărcat de revoltă din care reiese că o bătrână a fost tratat cu indiferență supremă pe holul spitalului, cu toate că aceasta ajunsese acolo cu… ambulanța.

”31 martie – Spitalul Judetean Ploiesti – Centru primiri urgente. O batrana adusa cu ambulanta si lasata in sala de asteptare, orele trec fara ca personalul medical sa-i acorde atentie. Cineva ii da o banana batranei apoi niste tineri ii aduc o sticla cu apa minerala si un pahar de plastic si o ajuta sa bea, (trei pahare de apa a baut saraca). Opinia publica se face simtita, iar asistenta de la triaj cheama o infirmiera sa o duca in sala. Ajutata de doi tineri o aseaza pe batrana care abia se tinea pe picioare intr-un carut si merge in serviciul de urgenta”.

După 5 ore, bătrânica este băgată în seamă

Dar nu s-a rezolvat nimic, chiar dacă părea că situația va reintra în normalitate. Numai că un doctor susține că bătrâna este, de fapt, o ”boschetăriță”, așa că – din punctul său de vedere – trebuie să mai aștepte, este – cum s-ar spune – cetățean de rangul doi.

”In sala de asteptare lumea rasufla usurata, dupa 5 ore batranica este bagata in seama. Dar minunea a tinut 10 minute, dupa care batrana este scoasa din nou in sala de asteptare, iar medicul de la urgente – un batranel cu par alb – ii atrage atentia asistentei de la triaj sa nu ii mai deranjeze, caci batrana ”este o boschetarita si se va ocupa de ea cand si daca o sa aiba timp”. S-a facut liniste ,nimeni nu a mai indraznit sa comenteze, poate din teama ca vom fi considerati boschertari si alungati din serviciul UPU Ploiesti de gardienii care ne urmareau fiecare miscare. Atasez poze si va rog sa distribuiti poate vor vedea si cei care au posibilitatea si obligatia sa insanatoseasca sistemul de sanatate”.