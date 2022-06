Incredibil! Cu ce medie generală a absolvit liceul fiica Adrianei Iliescu

Adriana Iliescu (84 de ani) și-a însoțit fiica la ceremonia de absolvire a liceului. Eliza (17 ani) a terminat șefă de promoție și a dezvăluit că ar vrea să calce pe urmele mamei sale, după ce va susține examenul de bacalaureat.

Eliza este fiica celei mai vârstnice mame din România. Până în anul 2016, Adriana Iliescu a deținut un record mondial pentru vârsta înaintată la care a conceput-o pe tânăra domnișoară.

Zilele trecute, Eliza, fiica fostei profesoare universitare și scriitoare, a absolvit liceul nu oricum, ci șefă de promoție! Copilul Adrianei Iliescu nu a vrut să se laude cu media sa de finalizare a studiilor medii, dar a precizat că este peste 9,50.

„Nu-mi place să mă laud cu asta! Așa că nu vă voi spune exact media mea generală. Să zicem că e de peste 9.50!”, a spus Eliza, fiica Adrianei Iliescu. (CITEȘTE ȘI: Cine este tatăl Elizei Iliescu? Ce i-a spus Adriana Iliescu atunci când a fost întrebată despre identitatea lui)

Eliza, despre planurile sale de viitor: „Am decis să urmez modelul mamei”

Fiica Adrianei Iliescu a mărturisit că dorește să calce pe urmele mamei sale și să devină profesoară. După ce va susține examenul de bacalaureat, dorește să studieze simultan la Facultatea de L itere și la Facultatea de Filosofie. Cursurile le-ar putea urma în România, după cum nu ia în considerare plecarea în străinătate pentru studii.

„Nu am luat niciun moment în calcul varianta de a studia în străinătate. Așa că m-am oprit asupra a două variante. Este vorba despre Facultatea de Litere, dar și de cea de Filosofie. Am decis să urmez modelul mamei și cum ea a fost profesoară, asta vreau să fac și eu! Realizez că nu va fi simplu, mai ales că voi încerca să le urmez în paralel, dar îmi doresc să încerc să fac asta! Și să calc pe urmele mamei”, a dezvăluit Eliza. (CITEȘTE ȘI: De necrezut ce pensie are Adriana Iliescu. Câți lei primește de la stat fosta profesoară de limba română )