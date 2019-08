Incredibil cum arată abdomenul Andreei Bălan după cele două sarcini! ”Abia aștept să-mi revin la kilogramele de dinainte…”

Artista a fost la un pas de a-și pierde viața atunci când a făcut un stop-cardiorespirator după operația de cazariană, însă perioada de recuperare a decurs bine. Andreea tânjește acum după silueta de odinioară, însă într-un pictorial recent se vede că obiectivul a fost deja atins!

Andreea Bălan se va căsători religios cu George Burcea pe data de 15 septembrie, un eveniment pentru care artista s-a preocupat în detaliu, și încă o face, având pretenții foarte mari inclusiv de la invitați, pe care i-a ales ”pe sprânceană”.

”Și cel mai important lucru este faptul că se filmează și voi pune cadre în noul meu videoclip muzical și toți cei care vin trebuie să arate și să fie îmbrăcați impecabil. Toți cei din biserică sunt aleși pe considerente de look. Pentru mine e o filmare de clip foarte importantă. Totodată, în curte nu doresc buluceală și să stau la poze pentru că am de făcut pozele pentru presă și online”, a explicat Andreea Bălan.

Iar pretențiile continuă, inclusiv exigențele privind corpul ei. Andreea Bălan și-a propus să revină la silueta de odinioară foarte repede, mai ales că pentru acest eveniment va purta trei rochii.

”In aceast an, am pus costumul de baie pe mine doar pentru acest shooting pentru revista Viva! Dupa ce s-a nascut Clarita mi-am zis “Abia astept sa-mi revin la kg de dinainte si sa port costume de baie. Si iata ca, socoteala de acasa nu s-a potrivit cu cea din targ 🤪. Nu am avut timp deloc de vacanta, am avut concerte, am creat 2 show-uri noi, al meu – Paradis si show-ul Andre, am filmat 2 clipuri cu zeci de ore de coregrafie repetata, am filmat la Te cunosc de undeva sezonul 14 si sunt in toiul pregatirilor pentru nunta.👰🏼Se termina vara si o sa astept sa vina ianuarie ca pe o prajitura rara😋 ”, a scris cântăreața într-o postare pe Instagram.

De remarcat însă că Andreea arată extraordinar de bine după cele două nașteri, iar obiectivul ei este foarte aproape.