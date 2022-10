Incredibil! O femeie a vrut să păcălească pe altcineva cu un colet plin de gândaci de plastic, dar totul a luat o întorsătură neașteptată

O japoneză s-a gândit să își sperie, de moarte, un prieten. Femeia a comandat de pe internet o pungă plină cu falși gândaci negri de bucătărie și urma să trimită coletul către o altă persoană. Iată ce s-a întâmplat, de fapt.

Femeia, originară din Takoaka, Japonia, a povestit, pe un grup public de pe Facebook, întreaga întâmplare. Se pare că, japoneza comandase 50 de gândaci negri de bucătărie din plastic, cu intenția de a păcăli pe cineva. La o săptămână distanță, femeia a primit coletul acasă, însă, uitase de comandă. Când l-a deschis, cea care s-a speriat de moarte a fost chiar ea.

Pe scurt, japoneza s-a păcălit singură, iar, planul ei malefic a eșuat. După niște țipete, în toată regula, , femeia a început să râdă în hohote, când a realizat că s-a autosabotat.

”Am cumpărat de pe internet 50 de gândaci falși pentru a păcăli pe cineva… După o săptămână, au ajuns, dar am uitat de ei. Când am deschis pachetul, m-am speriat foarte tare. Am râs atât de rău, pentru că am fost prima victimă”, a scris femeia pe grupul de Facebook.

Povestea femeii din Japonia a devenit virală

Postarea femeii a fost văzută de o lume întreagă. A primit peste 42.000 de mii de aprecieri, mai mult de 1.000 de comentarii și peste 27.000 de mii de redistribuiri.

”Situație similară, am cumpărat un gândac pe roți pentru a-mi speria familia și am uitat de el și m-am speriat eu, mai întâi, pentru că l-am lăsat pe blatul din bucătărie”, ”Am avut acești gândaci falși, de pe Amazon, ascunși în toată casa mea, după un proiect de la școală pentru copilul meu. Încă mă sperie! Nu voi lăsa pe nimeni să le arunce pentru că e prea amuzant. Îi ascundem din nou, când sunt măturați”, ”Am un păianjen fals pe care l-am găsit pe o podea, undeva. Din anumite motive, când m-am mutat, l-am pus în șifonierul cu șosetele. M-am speriat de el chiar zilele trecute!”, au fost doar câteva dintre sutele de comentarii din cadrul postării pe care a făcut-o japoneza.

