Ce spune Theo Rose despre întâlnirea cu Alexandra Stan

Contactată de reporterii CANCAN.RO, Theo Rose a vorbit pe marginea acestui subiect și a dezvăluit ce a simțit, la 16 ani, urcând pe scenă alături de artistă.

„Alexandra Stan era în perioada aceea în promovarea unei campanii care se numea «Nu bate, mai bine cântă!» și avea legăură cu experiența pe care ea a avut-o cu fostul ei manager. Noi, ca liceu, ne-am pregătit să susținem un spectacol pentru cauza asta. Scopul momentelor pregătite de mine n-a fost, cu siguranță, de a umili pe cineva, dimpotrivă.

Pe mine m-a onorat că ea a reacționat foarte frumos, după ce am cântat. Și, mai ales, am fost foarte fericită că a vrut să cânte alături de mine pe scenă. Ea nu s-a enervat, dimpotrivă, cred că a primit cu mare bucurie momentele mele. Eu m-am pregătit ca să-i placă, cred că mi-a ieșit. Comparațiile pe care le fac oamenii n-au nicio legătură cu noi două și cu ce am simțit amândouă în acel moment. Așa-s oamenii, n-avem ce să facem!”, ne-a dezvăluit Theo Rose.

Alexandra Stan a fost bătută de Marcel Prodan în 2013

În vara anului 2013, Alexandra Stan apărea tumefiată și dezvăluia că Marcel Prodan era autorul actelor de violență. Artista afirma că a fost bătută cu pumnii și picioarele și a fost aruncată din mașină. La momentul respectiv, Alexandra Stan a povestit, pas cu pas, ce a trăit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Vineri seară am fost la el acasă ca să-i arăt vestimentația de scenă, dar să-i cer și onorariul meu pe ultimele șase luni. S-a enervat, a început să mă înjure și să mă îmbrâncească, dar am reușit să fug, speriată”, a povestit traumatizată cântareața, pentru CANCAN.RO.

Ce-a urmat a doua zi nici în cele mai negre coșmaruri ale sale nu a văzut vreodată. „Marcel (n.r. – managerul Alexandrei) a venit în studio în timp ce înregistram și a început să mă bată, m-a lovit cu picioarele până am rămas inconștientă timp de două ore”, susținea artista.

“Apoi m-a luat la el în mașină zicându-mi că mă duce acasă la părinți, spre Valul lui Traian. În mașina iar a început să mă înjure și mă bată, până mi-a dat sângele pe nas. La un moment dat m-a aruncat din autoturism pe DN1. Am reușit să fug și să fac autostopul ca să ajung la spital. Am avut noroc că un echipaj de Poliție m-a văzut și m-a dus la spital. Din spate a venit și el, m-a urmărit până la spital, însa nu s-a apropiat foarte mult de mine, și nu le-am zis că el este agresorul”, a mai dezvăluit Alexandra Stan.

