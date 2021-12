În ce investeşte Alexandra Stan sute de mii de euro: „În pandemie, noi artiștii nu prea am fost ajutați”

Alexandra Stan este una dintre cele mai apreciate artiste din România. În trecut s-a confruntat cu câteva probleme care au fost cu greu rezolvate de aceasta, însă în anul ce urmează cântăreaţa şi-a propus să devină cea mai bună variantă a ei. Pe lângă multe lucruri pe care ar vrea să le schimbe, blondina îşi doreşte să înveţe cum să îşi investească mai bine banii.

Invitată la podcastul „Aproximativ discuții”, cu Gojira, Alexandra Stan a dezvăluit în ce îşi investeşte banii. De cele mai multe ori, vedeta cheltuie destul de mult pe accesorii, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Recent, a dat 5500 de euro pe o geantă roz de la Chanel, dintr-o colecție vintage, tocmai din Tokyo.

Mai mult, în cadrul interviului, vedeta a recunoscut că încă umblă cu mașina tatălui ei, pentru că pe cea personală a vândut-o.

„Eu plătesc foarte multe taxe, nu am nicio schemă. În pandemie, noi artiștii nu prea am fost ajutați. Mie mi se pare că dacă nu ar fi existat artiști și entertaineri, mai ales în primele luni de pandemie, când se stătea în casă, nu știu cum am fi trecut peste asta”, a comentat artista.

„De două săptămâni am început să mă antrenez și să fac și niște meditații, tehnici de respirație, mi-am pus niște intenții, eu sunt foarte credincioasă. Trebuie să știi pentru ce te rogi, ‘doamne am nevoie de ajutor, și mi-am propus să fiu cea mai bună versiune a mea. E foarte greu, eu am mai făcut asta o dată și m-a ținut cinci ani, apoi m-am mutat în SUA opt luni și am făcut un album, dar m-am îngrășat zece kg, mi-am dat glanda peste cap”, a mai continuat vedeta la podcast.

Ce spune Alexandra Stan despre relaţia cu tatăl său

În cadrul unui interviu mai vechi, Alexandra Stan a vorbit despre traumele pe care le-a trăit în copilărie. Aceasta a suferit mult din cauza lipsei tatălui din viața ei.

Alexandra Stan a mărturisit că aceste traume ”uneori se văd mai mult în relații” sau chiar în relația cu niște colegi. De cele mai multe ori se leagă de modul în care o persoană este tratată de către cealaltă.

„Sunt OK. Traumele din copilărie bineînțeles că tot mai apar, mai dispar, uneori se văd mai mult în relații, adică în relația cu partenerul, alteori se văd mai mult în alt gen de relații. Câteodată, oamenii sunt surprinși că niște traume mai vechi din copilărie, pe care credeau că le-au vindecat, apar, poate, într-o relație de work, de exemplu, cu niște colegi. Felul în care te tratează îți aduce aminte de liceu sau te duce cu gândul în generală, când erai tratat într-un anumit fel, să zicem, dau un exemplu. Cred că e important să facem tot timpul terapie. Eu fac terapie, mai ales că am făcut un pas mare și consider că fiecare om e bine să aibă acolo un moment pentru el, când să se descarce”, a spus Alexandra Stan pentru Viva.

De asemenea, artista a vorbit și despre relația pe care o are cu tatăl ei. Aceasta a mărturisit că se înțeleg extrem de bine: „Relația între tatăl meu și mine este una super bună, îl iubesc foarte mult. Adică enorm, țin foarte mult la tata; întotdeauna o să rămână Tata. El e eroul meu, am și zis, întotdeauna o să fie”.

Sursă foto: Instagram