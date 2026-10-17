Încrengătura amantelor! Cristian Rizea, declarații fără precedent despre „domnul Murfatlar” și așa-zisa ibovnică secretă

Cristian Rizea, fost politician, devenit acum creator de conținut pe Tik Tok, lansează pe canalul său afirmații „din culise”, adevărate bombe despre trăsăturile morale ale unor personaje din lumea afacerilor mari.

Cea mai recentă postare se referă la un om de afaceri român, Vasile Ciaușu, asociat cu bradurile Murfatlar și implicat în recuperarea unor prejudicii de natură fiscală. Exact despre aceste lucruri vorbește Cristian Rizea în Tik Tok, iar informațiile sunt pur și simplu BETON!

Acesta începe Tik Tok-ul în cauză cu o acuzație foarte dură, fără vreo reținere: „Mai ziceți ceva de Vasile Ciaușu, escrocu` de la Murfatlar? Evazionistul! Cu cine e combinat ăsta? Cu o c**vă! Și-a lăsat familia la Iași și i-a sucit asta mințile! Alina Sabău!”.

Evident, afirmațiile nu ne aparțin, le redăm așa cum au fost pronunțate chiar de Cristian Rizea, iar veridicitatea afirmațiilor este imposibil de verificat.

După care, Cristian Rizea declară de unde și-o amintește pe Alina Sabău, femeia în cauză. Acesta declară nici mai mult nici mai puțin că o știe din 2007, dintr-un context absolut SENZAȚIONAL.

Povești de pe Riviera Franceză

Cristian Rizea spune că prin 2007, când și-a cumpărat o vilă în sudul Franței, între Monaco și Nisa, ar fi „inaugurat” achiziția cu o „escapadă” de natură amoroasă, cu trei fete. Două dintre acestea ar fi „Surorile Dinamită”, iar a treia ar fi chiar Alina Sabău, conform declarației lui Cristian Rizea.

Notă CANCAN.RO. E vorba despre Alina Sabău, femeia de afaceri care deține magazinul Secretist de pe Calea Victoriei, un emporium al luxului.

Cristian Rizea susține în acest Tik Tok că și-a amintit că Alina Sabău e din Oradea și că a făcut facultatea la Cluj, după care continuă cu niște afirmații legate chiar de activitățile de business ale Alinei Sabău.

Afaceri, bani și modă

„Alina Sabău acum a devenit o mare divă…. Acum 8-9 ani a pescuit-o de la Loft Vasile Ciaușu de la Murfatlar. A uitat de nevastă, a uitat de tot”, spune Rizea.

„A luat-o direct, a făcut-o mare doamnă, i-a făcut două magazine… g@#$a asta vinde în magazinul Secretist… Ce branduri vinde v$%^a asta? – și Cristian Rizea înșiruie mai multe branduri de lux vândute în magazinul Secretist.

Cristian Rizea continuă tirada cu o exprimare pe care o reproducem, însă vă avertizăm că sunt cuvinte ce nu au ce căuta în limbajul uzual. E vorba de calitatea produselor din magazinul Secretist:

„Fă, dar le-ai zis că-s fake-uri? Lumea știe că-s fake-uri?” – spune Cristian Rizea. El continuă declarațiile despre presupusa amantă a lui Vasile Ciaușu.

„G@#$a asta a lui Ciaușu ăsta de la Murfatlar mai are un magazin, Icon, în mall Băneasa… pentru care nu plătește chirie. Vedeți cum se leagă lucrurile?” – mai susține Rizea. De altfel, el explică faptul că Alina Sabău a fost la un eveniment unde s-a pozat împreună cu Loredana Popa, despre care tot Rizea o numește „soția lui Artur Popa, tâlhăroaica de la Mall Băneasa”, și care ar fi devenit PR la Murfatlar. „Adică PR la compania concubinului prietenei ei care are un magazin în mall pentru care nu plătește chirie, dar în schimb Murfatlar sifonează banii, ca să nu-i dea la stat îi dă la piarița aia, altă c**vă și aia” – declară Cristian Rizea în respectivul Tik Tok.

Iată un subiect pe care cititorii l-ar putea considera interesant, însă termenii nu reflectă direcția editorială a publicației noastre.

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