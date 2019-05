Informație de ultimă oră în cazul lui Răzvan Ciobanu. Cine i-a „răvășit” apartamentul în ziua tragediei

Informație de ultimă oră în cazul lui Răzvan Ciobanu. Moartea fostului creator de modă ridică, în continuare, numeroase semne de întrebare, iar informații noi ies la lumină la diferite intervale de timp.

Anchetatorii încearcă să stabilească toate circumstanțele care au dus la moartea lui Răzvan Ciobanu, orice amănunt având valoarea sa indiscutabilă. Apropiații lui Răzvan Ciobanu a venit în studiourile de televiziune și au oferit informații importante, fiecare încercând să lămurească – din punctul său de vedere – misterul care a înconjurat teribilul accident de circulație.

Avocata Laura Vicol, spre exemplu, a declarat că apartamentul lui Răzvan Ciobanu a fost ”răvășit”, iar părinții lui au decis să ia din casă lucrurile de valoare. Mai mult, a apărut și informația de ultimă oră conform căreia în apartamentul lui Răzvan Ciobanu ar fi intrat, imediat după tragedie, Sorin Oprea, prieten al fostului creator de modă.

Citește și: FOSTUL IUBIT AL LUI RĂZVAN CIOBANU, DEVASTAT DE DURERE: ”NU AM CUM SĂ DEPĂŞESC ACESTE MOMENTE…”

”Profii erau toți șocați când au ajuns pe scenă bobocii”

Unul dintre foștii săi colegi de liceu, de la Colegiul Economic A.D. Xenopol din București, a dezvăluit, pentru WOWbiz.ro, o serie de povești despre Răzvan Ciobanu și adolescența lui.

”Noi eram șase băieți în clasă. Ne era greu să jucăm un fotbal și tot timpul ne rigam de Răzvan să ne ajute să facem și noi o echipă la orele de sport. Totdeauna ne refuza. Nu avea chef de fotbal, era preocupat să deseneze. Știu că i-am luat o dată caietul să văd ce desenează și atunci am rămas interzis. Adică, eu care nu am talent la desen, am văzut niște rochii desenate cum nu vedeam pe niciunde”, a povestit acesta.

Citește și: CUTREMURĂTOR! CUM ARATĂ ACUM MORMÂNTUL LUI RĂZVAN CIOBANU, LA 18 ZILE DUPĂ CE CREATORUL DE MODĂ A FOST CONDUS PE ULTIMUL DRUM