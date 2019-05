Fostul iubit al lui Răzvan Ciobanu, devastat de durere: ”Nu am cum să depăşesc aceste momente…”

După scandalurile de acum un an, cei doi au reuşit să se împace şi chiar erau buni amici. De aceea, şocul a fost enorm pentru fostul iubit. „Vreau să merg la un psiholog, nu am cum să depăşesc aceste momente fără îndrumarea unui specialist. Şi după despărţirea de Răzvan am avut nevoie de consiliere psihologică. Eu sunt un bărbat destul de puternic, dar când sentimentele te lovesc, nu ai cum să le controlezi”, a spus fostul iubit al lui Răvan Ciobanu.

„Nu mi-am revenit din starea de şoc, dar îmi voi reveni. Important este că tot eu sunt ăla de acum cinci ani şi de acum. Am fost la mormânt la el, merg în fiecare zi, este ceva firesc să fac asta. Nu mă aşteptam să se întâmple tragedia asta. În momentul de faţă mă trec tot felul de sentimente, sunt om! Este cumplit totul, acum sufletul meu este bucăţi, bucăţi, bucăţi, dar, cu timpul, mă voi reface”, a mai declarat bărbatul pentru Click!.