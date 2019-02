Informații din culise – brand-ul care a câștigat încrederea pasionatelor de fashion

Atunci când vine vorba de achiziția articolelor vestimentare, pasionatele de fashion știu că au în față o misiune destul de dificilă. Piața prezintă opțiuni tot mai numeroase, magazinele fizice se regăsesc într-un număr tot mai mare, iar opțiunile disponibile online respectă aceeași regulă.

Întrucât prezentul ne obligă să ne adaptăm, pasionatele de fashion găsesc un aliat ideal în magazinele online care le pun la dispoziție articole vestimentare ce le pot mulțumi preferințele. O alegere tot mai frecventă a fashionistelor este reprezentată de magazinul online DyFashion.ro, ai cărui reprezentanți au fost de acord să răspundă câtorva întrebări – vi le prezentăm în continuare.

Cum explicați succesul magazinului online DyFashion?

„Dacă ne raportăm exclusiv la clientele noastre, se pare că acestea au realizat faptul că alergătura prin diverse magazine fizice este o mare consumatoare de timp. A găsi produsele care să îți completeze outfit-urile zilnice sau pentru ocazii speciale poate fi o mare provocare. Nu este vorba de comoditate sau lene, însă e mult mai ușor să vizualizezi colecții de articole vestimentare din confortul propriei locuințe sau de la birou, să comanzi ceea ce îți dorești în doar câteva secunde și apoi să aștepți curierul cu comanda.

Ne-am raportat tot timpul la această nevoie și am ținut cont tot timpul de preferințele publicului – cred că aceste aspecte contează foarte mult atunci când te decizi să pornești o afacere în mediul online. Din aceste motive cred că DyFashion a ajuns în punctul în care se află.” – declară Dragoș Aipu, care alături de Irina Aipu a pornit acest business care a evoluat suprinzător de la un an la altul.

Cum merge afacerea de tip magazin online?

„Pot spune că foarte bine, chiar ne-a depășit așteptările. An de an ne-am propus câte un obiectiv și de fiecare dată l-am depășit. Spre exemplu, la finele lui 2016 am observat că era depășită cifra de afaceri pe care ne-o propusesem, de 1 milion de euro, iar la finalul anului 2017 era deja dublată.

A fost nevoie de muncă, dedicare și implicare și exact asta am și făcut de la lansarea pe piață și până în prezent.” – declară același Dragoș Aipu.

Cum reușiți să vă mențineți publicul interesat?

„Mizăm tot timpul pe calitate și cu asta nu avem cum să dăm greș. Dacă am oferi articole îndoielnice din punct de vedere calitativ am avea doar de pierdut. Alte aspecte care ne ajută în relațiile cu clienții sunt comunicarea și maleabilitatea de care dăm dovadă. Răspundem prompt oricăror solicitări, indiferent dacă este vorba de retururi, înlocuiri de produse sau orice altceva.

Interesul clientelor îl menținem de fiecare dată cu noi colecții. Săptămânal acestea apar în cadrul site-ului dyfashion.ro, ceea ce reprezintă un atu pentru pasionatele de fashion care caută mereu produse care să le completeze ținutele în funcție de sezon sau ocazia la care vor fi purtate.” – menționează Dragoș și Irina Aipu.

Ce evoluție ați prevăzut pentru 2019 și care sunt produsele vedetă de la DyFashion?

„Obiectivul este să ne dezvoltăm în continuare, desigur. În ceea ce privește produsele vedetă, putem spune că rochiile au fost și vor rămâne în continuare preferatele clientelor noastre. Zi după zi, săptămână după săptămână, odată cu adăugarea noilor colecții, reușim să le surprindem și să le încăntăm cu noi opțiuni vestimentare stilate.” – specifică fondatorii brand-ului.

Deși pare să fi devenit deja un clișeu, se pare că rețeta succesului stă în perseverență, dedicare, implicare și atenție la nevoile pieței. Magazinul online dyfashion.ro se pare că respectă toate aceste principii – cele interesat pot să acceseze oricând ofertele de produse, pentru a-și găsi piesele vestimentare potrivite pentru completarea garderobei indiferent de ocazie.