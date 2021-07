Informațiile au fost făcut publice. Ce sumă imensă de bani a câștigat Delia anul trecut, în plină pandemie

În 2020, anul în care marea majoritatea artiștilor autohtoni, afacerile Deliei Matache au mers strună, chiar dacă nu a mai câștigat bani din concerte ca altă dată.

Potrivit declarației de avere pe 2020, Delia a obținut, prin intermediul firmei sale, venituri totale de aproape 9 milioane de lei, iar profitul s-a ridicat la peste 4 milioane de lei.

Mai mult decât atât, potrivit informațiilor făcute publice de cântăreață, ea mai are de recuperat de la partenerii de afaceri chiar mai mult decât atât. Mai exact, 1,97 milioane de lei.

Delia și partenerul ei de viață au investit anul trecut în călătorii exotice, dar și într-un penthouse de lux, în valoare de aproape 3 milioane de lei. Totodată, vedeta are la firmă și cinci angajați pe care îi plătește în fiecare lună.

Surpriza uriașă pregătită de Delia Matache

În urmă cu doar câteva luni, Gina Matache, mama Deliei a dezvăluit că, fiica ei i-a făcut o surpriză uriașă. Delia a dus-o fără să știe în Maldive.

„După am fost în Maldive, unde a fost mai pe relax așa, pentru că era totul izolat pe o insulă, dar cu dotările de ultimă generație în cameră. Adică, de unde vedeai așa niște căsuțe acoperite cu stuf, în interior era tot ce își trebuia, era superb.

A fost 4.000 și ceva de euro noaptea. Eu nu am știut unde merg. Am aflat după. Excursia aia a fost în contul zilei de 8 martie. După am plecat în Egipt. Nu era pentru mine, era pentru taică-su. Am stat o săptămână în Egipt”, a mai povestit mama Deliei Matache.

