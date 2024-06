Inna a renunţat la sutien în vacanţă şi a făcut deliciul fanilor. Imagini incendiare

Inna este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cântărețe din showbiz-ul de la noi, iar asta nu mai e deloc un secret. Are o carieră uriașă în spate pentru care a muncit ani la rând. Așa a ajuns acum să aibă concerte în multe colțuri ale lumii, unde-și ia zborul în fiecare săptămână. Dacă arunci un ochi pe rețelele de socializare, artista pare că nu se află niciodată pe meleagurile noastre, căci mereu este plecată în străinătate, pentru diverse proiecte. Vedeta a postat mai multe imagini dintr-o locație exotică și a reușit să stârnească imaginația multora, după ce a pozat fără sutien! Fotografiile cu ea, în ipostaze sexy, au pus internetul pe jar.

Inna este cea mai cunoscută artistă de la noi, la nivel internațional. Cântăreața se bucură de un succes colosal peste hotare, acolo unde susține numeroase concerte în fiecare săptămână. Vedeta adoră locurile exotice, așa cum reiese de pe rețelele de socializare, acolo unde se postează în ipostaze sexy. Are o siluetă de invidiat, pe care nu ratează s-o arate ori de câte ori are ocazia.

Inna a apărut fără sutien pe internet

Inna a reușit, din nou, să stârnească imaginația multora după ce a apărut fără sutien pe Instagram. Bruneta a apărut în toată splendoarea, în mediul online, iar internauții au „rupt” butonul de like.

CITEȘTE ȘI: INNA ȘI DELIRIC, CROAZIERĂ DE LUX ÎN CARAIBE! AVEM IMAGINILE DE SENZAȚIE!

Comentariile au început să curgă, după ce vedeta și-a scos la înaintare…posteriorul! JO s-a „îndrăgostit” pe loc atunci când a văzut-o pe Inna și i-a lăsat un mesaj frumos: „I`m in love”. Nici Lora nu s-a putut abține și i-a transmis toată aprecierea ei Innei: „For the love of beauty” (n.r pentru dragostea de frumos).

CITEȘTE ȘI: CUM ARATĂ APARTAMENTUL DE LUX PE CARE INNA L-A CUMPĂRAT LA MALUL MĂRII! ARTISTA BENEFICIAZĂ DE SALĂ DE FITNESS, PISCINĂ ȘI SALINĂ

Inna și Deliric, vacanță de lux în Caraibe

Inna și Deliric sunt adepții vacanțelor de lux, în locații exotice. În luna mai, cei doi au fost plecați pe un vas de croazieră, unde au petrecut un concediu de vis. S-au simțit în al nouălea cer pe Icon of The Seas, care a plecat din Miami spre Sint Maarten, în data de 4 mai, revenind în Miami, pe 11 mai. CANCAN.RO v-a pus la dispoziție imaginile senzaționale, direct de pe mare (VEZI AICI) Și pe vasul de croazieră, românca a reușit să fure toate privirile.