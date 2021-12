Inna, apariţie provocatoare la ultimul său concert. Artista i-a lăsat pe fani fără cuvinte!

Inna este fără doar şi poate una dintre cele mai apreciate artiste din România, dar şi de peste hotare. Bruneta se bucură de un succes răsunător în cariera sa, iar cu fiecare apariţie reuşeşte să îi lase pe fanii săi fără cuvinte. Cântăreața a susţinut recent un concert în Cairo, acolo unde egiptenii au rămas impresionaţi de ţinuta sa… extrem de provocatoare.

Cu ajutorul talentului său Inna a ajuns de câţiva ani un artist internaţional, apreciat de milioane de oameni. Cântăreața în vârstă de 35 de ani, originară din Mangalia, a muncit din greu pentru a ajunge unde este astăzi.

Pentru că numele său este foarte cunoscut, artista susține concerte în diferite țări. Ultimul pe care l-a avut a fost în Cairo, Egipt. Cu ajutorul echipei sale de stilişti, bruneta a strălucit, iar pe lângă melodiile sale celebre, aceasta a reuşit să îi impresioneze pe cei prezenţi şi prin apariţia extrem de sexy.

Pentru acest eveniment, vedeta a ales să poarte o salopetă transparentă, prin carne trupul său ca tras prin inel a ieşit în evidenţă. Fanii acesteia au observat faptul că artista nu a purtat lenjerie intimă, iar câţiva nu au fost foarte încântaţi de alegerea pe care a făcut-o.

„Pai şi chiloţii unde sunt? 🤔🤔😜🤭”/ „E frumoasă, tânără, vedetă, dar eu aș fi prudentă în țările astea musulmane”/ „Ce te-ai mai obosit să te îmbraci?”/ „Te pregătești pt filmări la Familia Adams ? Hot & cruel… niște șuvițe albe în păr și o întreci pe Cruela. Hit IT hard Queen!”, au fost doar câteva dintre comentariile fanilor.

Ce spune Inna despre sumele ameţitoare pe care le-a câştigat din concerte

În cadrul unui interviu pentru VIVA, Inna a fost întrebată dacă situația financiară foarte bună a făcut-o să ”piardă simțul realității”.

”Nu am pierdut simțul realității și mai ales în ultimul an, în care am stat mai mult pe acasă, m-am ocupat de multe ori singură de cumpărături și știu prețurile”, a mărturisit Inna.

De asemenea, cântăreața a fost întrebată dacă există momente în care dorește să facă anumite extravaganțe, având în vedere că a strâns în conturi sume mari: ”Cred că extravaganță poate însemna ceva diferit pentru fiecare dintre noi. Sunt momente în care mă răsfăț cu anumite lucruri sau vacanțe aparte, dar nu fac acest lucru des. Sunt destul de echlibrată din acest punct de vedere. Banii îi investesc în proiectul INNA și în casa de discuri Global Records, unde sunt partener”.

Sursă foto: Instagram