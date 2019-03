Însărcinată în luna a 9-a, Mirela Vaida a susținut ultimul concert înainte să nască. Ce ținută superbă a îmbrăcat artista

Mirela Vaida a început numărătoarea inversă pentru ziua în care își va cunoaște fiul cel mic și îl va strânge în brațe pentru prima dată. Totuși, chiar dacă este în luna a noua, acest lucru nu a împiedicat-o pe Mirela Vaida să onoreze invitația la ultimul concert înainte să nască. Frumoasa artistă a strălucit într-o rochie superbă și a făcut un show de zile mari.

Însărcinată în luna a 9-a, Mirela Vaida a susținut ultimul concert înainte să nască

În vârstă de 36 de ani, Mirela Vaida a susținut de curând un concert, ultimul înainte să devină mămică din nou. Pe scenă, cântăreața a apărut într-o rochie elegantă și lungă până în pământ, care a avut culoarea mării. Croiala ținutei i-a pus în evidență silueta și mulți au remarcat că artista nu a luat prea multe kilograme în plus în timpul celei de-a treia sarcini.

Când a făcut publică una dintre pozele realizate în cadrul spectacolului, vedeta a pus în dreptul ei un mesaj emoționant. “Într-o sală plină, cu un public excelent, în această seară am cântat într-un ultim spectacol înainte de a naște!! Și așa am intrat în luna a 9-a!! Și în concediu prenatal! 😘 Abia aștept să revin pe scenă! Mulțumesc publicului care m-a aplaudat minute în șir!! Îmi va fi dor…💖🙏🤗 #motherof3 #mirelavaida #mirelaboureanuvaidaoficial #scena #spectacol #mylife @teatrul.tanase”, a scris Mirela Vaida pe conturile ei de Facebook, respectiv Instagram.

Susținătorii i-au făcut multe complimente, i-au transmis gânduri bune și i-au spus că abia o așteaptă ca să revină pe micile ecrane.

“Superbă!!! 🤗😘❤”, “Naștere ușoară și să revii cât mai curând și pe micile ecrane, te iubim”, “Frumoasă mămică, să fii sănătoasă și fericită. Mult noroc”, “Să te ajute Dumnezeu să naști în pace și sănătate, să fiți bine tu și copilasul!!! Te pup!”, “Naștere ușoară Multă sănătate și fericire alături de îngerași dumneavoastră sunteți o mama frumoasa cu o cariera de succes va pup și abia aștept sa va revedere pe micul ecran! 😙😙😘” sunt cinci dintre comentariile pe care i le-au lăsat fanii cântăreței.

Citește și: Mirela Vaida a spus cât de des face dragoste cu soțul ei. Vedeta e însărcinată în 8 luni

În urmă cu două zile, Mirela Vaida a acceptat invitația lui Mircea Dinescu de a fi prezentă în emisiunea acestuia, unde au gătit și au cântat împreună. “Ce fac eu intr-o zi de luni, in saptamana 36 de sarcina?? Doar n-oi sta in pat sa-mi astept sorocu’… 🙄 Fac ce-mi place cel mai tare: ies in oras, mananc ceva bun, cant, ascult un taraf cu muzica veche, toate astea la un pahar de vorba si de vin bun! Multumesc Mircea Dinescu pentru invitatia in prima emisiune #politicasidelicateturi, a noului sezon, din 7 aprilie, pe TVR 1! A fost un inceput de saptamana pe gustul meu!! Sa aveti o saptamana minunata!!! 🙏🤗💖 @mirceadinescu @manoliudanadrian #mirelavaida #9monthspregnant #motherof3 #tvshow”, a scris viitoarea mămică în dreptul celor trei imagini făcute publice.

Mirela Vaida, fostă moderatoare a emisiunii “Totul pentru dragoste – La bine și la greu”

Mirela Vaida s-a născut pe 16 martie 1982 în Târgu Frumos. Ea este actriță, cântăreață de muzică populară și prezentatoare. De-a lungul carierei sale în televiziune, vedeta a fost la cârma show-ului “Mireasă pentru fiul meu”, iar ulterior, s-a ocupat de quiz-show-ului matrimonial “2k1” și, în același timp, de “Acces Direct” – începând cu 3 aprilie 2017. Și asta după ce Simona Gherghe a intrat în concediu prenatal. În 2018, ea a prezentat emisiunea “Totul pentru dragoste – La bine și la greu”, care rulat pe Antena 1. Iar spre sfârșitul lunii ianuarie, proiectul de la INTACT s-a sfârșit, astfel că Mirela Vaida a rămas fără jobul de moderatoare TV. Artista și soțul ei, Alexandru Vaida, mai au doi copii: Carla și Vladimir.