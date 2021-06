Însărcinată în trei luni și jumătate, Roxana Vancea se confruntă cu probleme de sănătate: „Mi-a fost rău”

Roxana Vancea trăiește una dintre cele mai frumoase, dar și așteptate perioade din viața ei. Faptul că, în sfârșit, va deveni mămică o face să fie în culmea fericirii. Cu toate acestea, sunt câteva aspecte care-i umbresc fericirea. Vedeta se confruntă cu probleme de sănătate, care nu-i dau pace.

De când a aflat că va deveni mămică, Roxana Vancea și-a făcut o serie de analize și urmează sfatul medicului cu mare strictețe. Tocmai de aceea a renunțat să facă abdomene, deși este instructor de fitness. Însă nu asta ar fi o problemă, ci durerile de spate care nu-i dau pace. În ultima perioadă, vedetei i-au crescut foarte mult sânii, provocându-i dureri îngrozitoare de spate.

„După ultima ecografie sunt 70% șanse să nasc un băiat. Problema a fost că s-a întors cu spatele, așa stă el. Mi-a fost rău în prima lună când am rămas însărcinată. Aveam grețuri. După două luni, nu am mai avut nimic.

Nu mai am voie să fac abdomene. Medicul mi-a zis că în trimestrul doi o să mă simt ca o femeie normală, iar în trimestrul trei va fi mai greu. O să am dureri de spate pentru că mi-au crescut foarte mult sânii și eu sunt foarte slabă ”, a mai declarat viitoarea mămică.

CITEȘTE ȘI ROXANA VANCEA ȘI-A AFIȘAT BURTICA DE GRAVIDĂ ÎN VACANȚĂ! CUM ARATĂ VEDETA ÎNSĂRCINATĂ ÎN TREI LUNI ȘI JUMĂTATE

Cum l-a anunțat Roxana pe Dragoș că vor deveni părinți

„Dragoș e foarte fericit, ne-am dorit mult asta. El a renunțat șapte luni să mai ia suplimentele pentru sală. Ne-am făcut analizele amândoi și am și aflat că am rămas însărcinată. S-a întâmplat foarte repede.

Înainte am făcut teste de ovulație. Eu, în trecut, când mă îngrășasem, am avut probleme cu ovulația. Am făcut nu știu câte teste, două-trei odată, au ieșit toate pozitive. Așa l-am anunțat: era pe canapea și m-am dus cu testul la el”, a declarat Roxana Vancea, la emisiunea Teo Show de la Kanal D.

VEZI ȘI ROXANA VANCEA A DEZVĂLUIT SEXUL BEBELUȘULUI: “AM FĂCUT MORFOLOGIA”. AJUTAȚI DE MILAN, VEDETA ȘI DRAGOȘ PAIU AU DECIS DEJA NUMELE