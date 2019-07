Insula iubirii – sezonul 5, episodul 15. Planul ascuns al unui concurent va fi desconspirat în fața ispitei

În episodul 15, sezonul 5, din Insula Iubirii, care va fi difuzat în această seară, unul dintre concurenți va avea parte de o surpriză la Purimuntra, va fi pus în fața unei situații jenante. (Citește și: Sângele a dat în clocot la Insula Iubirii. Imagini interzise minorilor, difuzate aseară de Antena 1)

Un rezumat al ultimelor acțiuni ale bărbatului din ultimele zile petrecute la Purimuntra va avea scopul de a-i demasca planul viclean de față cu toți concurenții, dar și pentru a provoca o reacție din partea celui care credea că totul i se cuvine.

Ispita nu va rămâne indiferentă la imaginile prezentate în timpul alarmei și îl va trage la răspundere pe bărbat: “E trist că ai ales să fii un cățel doar ca să ajungi cu mine în pat!”.

Cât de mult îl vor afecta imaginile cu parcursul lui în Thailanda, dar și care este reacția ispitei, telespectatorii vor putea afla urmãrind cea mai nouã ediţie Insula Iubirii, în aceastã searã, la Antena 1. (Citește și: Iubita lui Bogdan de la Insula Iubirii a vorbit despre orientările partenerului său. Dezvăluiri incredibile)

Mircea de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre scenele deocheate cu Teodora

Mircea de la Insula Iubirii a vorbit despre experiența sa la emisiune și a făcut dezvăluiri despre Teodora, cea cu care a avut parte de scene deocheate în cadrul show-ului. Ispita de la Antena 1 spune că doar și-a făcut treaba foarte bine și a încercat să îi oferei Teodorei tot ce își dorea la acel moment.

“Mi-am făcut treaba mea de ispită. Nu am prietenă acum. De fiecare dată trebuie să îi oferi ceea ce își dorește, asta am făcut. Femeia avea nevoie în acel moment de mai multă atenție și să simtă atracția și din partea mea. Nu am să mă mai arunc cu capul înainte, știți vechea poveste. Dar tot am hotărât să îi dau absolut orice. Am avut parte de această ședință foto și am profitat de moment, a fost mult mai natural.”, a declarat Mircea, la Agenția Vip.