Interviu emoționant cu Andia despre povestea ei, trasă la indigo cu cea a lui Theo Rose! Cea mai virală cântăreață din România: ”Am trăit realitatea! Viața la sat…”

Andia este extrem de prolifică la nivel muzical. După succesul înregistrat alături de iubitul Innei cu piesa „Pentru că”, artista a lansat EP-ul „Egotic”. Dar succesul nu a venit peste noapte pentru Diana Constantin, care nu își uită rădăcinile. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, interpreta a rememorat, emoționată, fragmente din copilăria petrecută la țară. Andia nu este singura vedetă care face furori în trending, dar a avut un start pe care acum îl cataloghează drept dificil. Și Theo Rose se încadrează în aceeași categorie, partenera de viață a lui Anghel Damian povestind în repetate rânduri cum a fost impactată de momentele grele.

Invitată în emisiunea „Vorbește lumea”, de la PRO TV, Theo Rose declara: „Am trăit săptămâni întregi doar cu 50 de lei. I-am cheltuit pe pâine, niște legume, niște chestii, cărniță. Găteam cu vară-mea, aveam niște șuncă de la mama de la țară. Asta e șmecheria, dacă ai rude la țară îți trimit un ou proaspăt, niște șuncă afumată, niște brânză, niște roșii, niște castraveți. Mare parte din ce-ți trebuie ca alimentație ai. În primii doi ani de facultate a fost mai dificil”.

( NU RATA: ÎNTRE CEARTĂ ȘI ÎMPĂCARE, CINE ESTE IMPLICAT MAI TARE?! CHEIA RELAȚIEI DINTRE ANDIA ȘI IUBITUL MISTERIOS )

Andia își recunoaște latura sensibilă: „Luați-vă după mine, că sunt mare plângăcioasă!”

CANCAN.RO: Ai peste 5 milioane de play-uri la piesa cu Deliric, „Pentru că”…

Andia: Asta mă bucură mult și îmi oferă mie mult mai multă încredere și mult mai multă determinare.

CANCAN.RO: Când ai plâns ultima dată și pentru ce, având în vedere că această piesă e cu plâns?!

Andia: Ultima oară am plâns în perioada asta, dar nu super recent. Pe mine mă emoționează foarte mult piesa „Solstițiu”. Și am plâns ultima oară când am văzut videoclipul de la „Solstițiu”, m-am revăzut plângând în videoclip și am început să plâng și eu. Ca să vezi unde m-a prins, pe mine m-a prins. Luați-vă după mine, că sunt mare plângăcioasă.

Cântăreața din trending nu își uită rădăcinile: „Am plecat din satul Recea!”

CANCAN.RO: Titlul de la podcastul lui Morar este „CUM A AJUNS FATA DE LA ȚARĂ NUMĂRUL 1 ÎN ȚARĂ?”. De unde s-a tras Andia și cum și-a croit visul?

Andia: Am plecat din satul Recea, am fost pe la facultate prin Iași, după care m-am dus la master la București. Dar când Andia a ajuns la master la București, ea știa că vrea să facă muzică, ăsta a fost și motivul pentru care s-a mutat în București.

CANCAN.RO: Deci Andia nu știa de la Recea că vrea să facă muzică?!

Andia: Eu tot timpul mi-am dorit să fac muzică, dar nu știam exact în ce mă bag. Nici când am ajuns în București nu știam la ce să mă aștept. Știam doar că fac muzică, atâta tot. Știam că mă duc în studio, știam că vreau să am piese super bune, să ofer calitate, am voce frumoasă, «hai, să îi dăm drumul». Dar ce s-a întâmplat după, nimeni nu știe până n-ajungi să faci acel lucru.

( VEZI ȘI: CÂNTĂREAȚA CARE FACE FURORI PE YOUTUBE ȘI E ÎN TRENDING PESTE INNA SAU ANTONIA RUPE TĂCEREA: ”SUNT LUATĂ!” + DE CE ÎȘI ASCUNDE ANDIA IUBITUL )

Viața la țară a modelat-o puternic pe Andia: „Când veneam acasă, să vezi ceartă cu mama!”

CANCAN.RO: Dar când erai mică, băgai găinile în coteț, mergeai cu vaca, practicai asemenea activități?

Andia: Am trăit la țară, cu de toate a fost. Eu când mă gândesc, e extraordinar de multă nostalgie și îmi amintesc cu mare drag, pentru că pentru mine sunt clipe de realitate. Pe mine ele m-au făcut să pot acum să asimilez și să fiu la fel de reală și sper eu că plină de modestie, pentru că am trăit și am văzut realitatea. Am văzut ce se întâmplă, am văzut viața de sat. Acolo e o comunitate, ești cumva păzit de viața cotidiană, de viața de oraș. Timpul stă în loc, chiar dacă îl mai uiți. Că eu dacă plecam de dimineață, uitam să mai vin acasă. Și când veneam acasă, să vezi ceartă cu mama! Era «unde ai fost, Diana?», că nu erau telefoane atunci.

CANCAN.RO: Care este cel mai aprig vis pe care vrei să-l materialiezi în următorul an?

Andia: Vreau să fac un tur național. Vreau să-mi iau și o casă, cu grădina mea, cu flori. Dacă am timp de ele, dacă pot să le ud, dacă pot să am grijă. Dacă nu, și cu gazon e perfect. Dar vreau să simt că-mi fac locușorul meu.

( ACCESEAZĂ ȘI: ANDIA: “LA ÎNCEPUT MI-A FOST FOARTE GREU SĂ…” SE AUDE PESTE TOT LA RADIO, DAR NIMENI NU ȘTIA ASTA DESPRE EA! )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.