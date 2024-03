Ioana a schimbat ținuta de mărțișor și… Doamna Năstase a prins ”buchetul” de la altcineva?!

La 47 de ani, Ioana, nimeni alta decât soția lui Ilie Năstase, arată mereu ca „scoasă dintr-o revistă”. Are o siluetă de invidiat și iese mereu în evidență și grație vestimentației sale. Bruneta a fost surprinsă de paparazzi CANCAN.RO într-o ținută sobră, dar extrem de elegantă, purtând în brațe un buchet de trandafiri.

Fără îndoială, Ilie Năstase a dat lovitura atunci când a pus ochii pe Ioana. Cea care avea apoi să-i devină soție, în anul 2020.

Bruneta a atras din nou toate privirile, în zona de Nord a Capitalei. De data aceasta îmbrăcată în negru, într-o ținută sobră, dar și sexy în același timp! Paltonul lung, tot negru, ca și rochia scurtă, până la genunchi, nu-i acoperea nicidecum superbele picioare pe care doar Nasty le poate admira, în tihnă. Iar tocurile înalte ale botinelor sale, i le făceau parcă și mai frumoase!

Figura Ioanei Năstase nu schița însă niciun zâmbet. S-ar putea spune chiar că era oarecum abătută, căzută pe gânduri. Brațele îi erau pline cu un buchet de trandafiri albi, în contrast cu culoarea purtată. Cum Nasty nu era prin zonă, pesemne că nu el a fost cel care i le-a oferit!

(VEZI ȘI: Ioana Năstase, declaraţii neaşteptate. Ce spune bruneta despre divorţul de fostul tenismen: „De atunci am cam deschis și eu ochii…”)

„Sunt mulțumită cum arăt”

Ioana Năstase nu e adepta intervențiilor chirugicale. Și nici măcar a injecțiilor non-invazive cu botox sau acid hialuronic. Semn că „mama natură” a fost extrem de generoasă cu ea și i-a dat din belșug cam tot ceea ce o femeie și-ar dori, mai ales când ajunge în pragul vârstei de 50 de ani.

Mai mult, nici prea sport nu face! Ne-a spus-o chiar ea, motivând și pentru ce nu apelează la astfel de proceduri de înfrumusețare.

„Injecțiile deformează fața. Eu vreau să-mi păstrez trăsăturile.

Tot ceea ce fac, e să am grijă să nu mă îngraș. Nu mai am 20 de ani, acum kilogramele se depun și le dai foarte greu jos. Trebuie să rămân la 58-59 de kilograme. Nu mănânc dulciuri, nici prăjituri. Am meniul meu de foame, ca să zic așa. Dimineața beau un litru de apă și o cafea cu lapte. După-amiază mănânc ori mămăligă cu brânză și smântână, ori pește sau fructe de mare, ori o salată. Atât. Apoi, non-stop apă, seara un fruct și 4 masaje pe săptămână. Da, am o singură masă pe zi.

Nu prea fac sport pentru că încă de la 20 și ceva de ani mi-am obișnuit corpul cu masaje. Și sunt muțumită cum arăt. Am încercat să fac și sport cu ani în urmă. Dar odată ce te apuci, trebuie să faci toată viața”, a mărturisit aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

(NU RATA: CANCAN.RO are imaginile incendiare cu Ioana Năstase! L-a făcut gelos pe Ilie chiar de ziua lui. I-a zăpăcit pe turci cu formele ei)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.