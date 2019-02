Ioana are 16 ani, este din Iași și se prostituează. Declarații explozive! La ce vârsta a început să facă amor pe bani

A fost abuzată de concubinul mamei sale, a ajuns să se prostitueze! A încercat, totuși, să-și refacă viața, plecând într-o altă țară, dar a ajuns la aceeași practică veche… Neglijența și indiferența părinților au împins-o pe fată să facă amor pe bani.

Ioana are 16 ani și a rămas singură din 2017. Părinții ei au divorțat, din cauza bărbatului, care ar fi băut peste măsură, mai mult, patima jocurilor de noroc pusese stăpânire pe el. Tatăl a rămas în Iași, mama ei și-a refăcut viața în Spania. Așa că Ioana a rămas la bunici.

Ioana a vorbit pentru bzi.ro despre drama prin care trece. Sărăcia a împins-o la prostituție.

„Eu nu mai știam ce să fac, nu aveam bani de mâncare și bunicii mei trăiesc din pensie. Cât să mai stau pe capul lor? Am ales să mă întrețin singură și am căutat modalități. Făceam și școala în același timp, la numărul 13, în Alexandru, și nu aveam niciun gând să abandonez școala, dar așa s-a întâmplat până la urmă. Un serviciu nu mi-l puteam permite pentru că nu mă primea nimeni și nici nu știu să fac multe chestii. Așa că m-am luat cu fetele de prin cartier care făceau asta dinaintea mea și am zis că nu poate să fie așa rău. Am vorbit înainte cu niște băieți mai mari, ca să știu care e treaba cu «peștii», să nu mă scoată din țară, că nu voiam. Și așa am început să fac asta, când aveam nevoie de bani”, a spus Ioana.

Nu a mai continuat școala, la Colegiul Economic Administrativ.

„Eu am crezut că lumea nu-i așa mică și că nimeni de la școală sau din familie nu are cum să afle că mă prostituez, dar am realizat că nu este deloc așa. Deja toată lumea mă arăta cu degetul pe la liceu și mi-a venit greu să mă mai duc. Am renunțat și la școală. Am încercat să-mi iau viața de la început, am sunat-o pe mama și i-am zis că vreau să merg la ea, să mă stabilesc și eu în Spania. Mi-a făcut procură și am plecat acolo, unde am stat două luni. Vedeam că nu îmi dă bani nici acolo, pentru că era prea ocupată să-l întrețină pe iubitul ei, iar eu o mințeam că merg pe la fete, când, de fapt, făceam aceeași chestie ca în România, numai că pe bani mai frumoși. Voiam să rămân acolo, numai că, iubitul mamei a încercat de mai multe ori să profite de mine și mă speria foarte tare, așa că am decis să mă întorc acasa. Când am venit, am continuat cu prostituția și nu pot să zic că regret, doar că nu trebuia să renunț la școală. De poliție mi-e frică, nu m-au prins niciodată până acum, dar e foarte ușor să se întâmple. Aș pleca în Olanda, unde e chiar legal să fac asta „, a adaugat adolescenta.