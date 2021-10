De când a câștigat titlul de Miss România, Ioana Filimon a pus pe jar inimile multor bărbați din țară. Cu toate acestea, concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrities” nu a avut mereu noroc în dragoste și în trecut a trăit o adevărată dramă din cauza unui fost iubit. În exclusivitate pentru cititorii CANCAN.RO, focoasa brunetă a mărturisit că a răsărit soarele pe strada ei și că este pregătită să facă pasul cel mare alături de actualul său partener.

Ioana Filimon are planuri mari! Focoasa brunetă nu vrea doar să câștige competiția de la Kanal D în care participă, ci este pregătită să își pună „pirostriile” cu bărbatul care i-a furat inima și care o susține necondiționat. Pentru CANCAN.RO, fosta Miss România a scos la iveală detalii neștiute despre cel care o face fericită și ne-a vorbit despre planurile sale.

Ioana Filimon își dorește să devină mamă, să se căsătorească și, mai curând decât am fi crezut, să se mute la casă. Acum este femeie de afaceri și are două cafenele alături de iubitul ei. Cei doi se înțeleg foarte bine și pe plan profesional, motiv pentru care bruneta plănuiește să își extindă afacerile. Până atunci, însă, Ioana Filimon se concentrează la maximum pentru a câștiga competiția la care participă în momentul de față.

Ioana Filimon: „La 40 de ani mă văd cu doi, trei copii”

„Nu mai contează ce a fost în trecut, prezentul este cel mai important. Am alături un om care este foarte atent cu mine. Îmi place foarte mult că este iubitor și îmi oferă atenție, deși eu îl sufoc. Vreau să îi fiu alături și să îi respir aerul (râde). Sunt posesivă, dar ne place să fim alături unul de celălalt, ne completăm. Din moment ce suntem împreună, am luat în considerare o relație pe termen lung.

Îmi doresc să rămân alături de el pentru tot restul vieții. Nu am pornit pe un drum dacă nu am fost convinsă că îl duc până la capăt. Ne-am mutat împreună și ne place, nu ne certăm pentru chestiuni casnice, mărunte. Avem discuții legate de pisică.

La 40 de ani mă văd locuind într-o zonă caldă, cu doi, trei copii și cu o bonă sau cu mama alături. Mă văd liniștită și fericită, asta contează. Acum stăm într-un apartament care are o curte mică, dar ne dorim să ne mutăm la casă și deja am început demersurile în acest sens. Mie îmi plac libertatea, natura și vreau o casă și pentru a-mi adăposti animăluțele. Sper ca în zece ani să avem deja un lanț de cafenele în cât mai multe orașe din țară”, ne-a declarat Ioana Filimon.

Miss România spune adevărul: câte operații estetice are, de fapt?

Ioana Filimon este recunoscută drept o vedetă „transparentă”, care nu ascunde nimic. Astfel, am întrebat-o la ce intervenții chirurgicale de-a lungul timpului și ce a determinat-o să ia această decizie, dar și cum a ajuns să se simtă frumoasă și să conștientizeze calitățile pe care le are. În premieră pentru CANCAN.RO, Miss România a dezvăluit că are o singură operație, de augmentare mamară.

„Am ajuns la concluzia că sunt frumoasă după ce toată lumea din jur mă îndemna să mă uit în oglindă. Apoi, există fete în jurul meu care merg la medicul estetician și își măresc buzele, astfel încât să arate ca mine. Atunci am realizat că nu ar trebui să fie un complex, ci un motiv de mândrie, un atu. Eu am spus de mai multe ori că nu am nicio intervenție la nivelul feței. Atât nasul, cât și buzele sunt de la mama natură. Singura operație estetică pe care o am este cea de augmentare mamară”, ne-a mai mărturisit Ioana Filimon.

„Prețul ca să ajung unde mi-am dorit nu a fost unul mic”

Totodată, vedeta a vorbit și despre experiența „Bravo, ai stil! Celebrities”. Ne-a mărturisit care este planul cu ajutorul căruia și-a propus să câștige. De altfel, Ioana Filimon a dezvăluit detalii neștiute din perioada în care nu era cunoscută de publicul larg și a scos la iveală modalitatea prin care a ajuns „pe sticlă”.

„Prețul ca să ajung unde mi-am dorit, pe sticlă, în fața telespectatorilor, nu a fost unul mic. Am plecat de acasă, din Timișoara, din confortul familiei, m-am rupt de prieteni. Am ajuns într-un oraș mare, eram percepută ca o provincială și toți mă dădeau la o parte. M-am zbătut mult, am avut parte de multe nopți nedormite, mult stres, am bătut la ușile televiziunilor ca să mă observe cineva.

Nu regret deciziile pe care le-am luat pe plan profesional. Nu simt că este târziu că m-am lansat în afaceri acum. Am o afacere cu iubitul meu, este vorba despre două cafenele. Totul s-a întâmplat la momentul potrivit, în curând ne vom extinde.

Nu cred că banii sunt cei mai importanți când îți alegi o ținută. Dacă ai haine de firmă, sunt de o calitate superioară, dar provocarea este să creezi un styling din piese achiziționate din magazine mass-market și să le faci să pară scumpe. Să pui pe tine haine scumpe nu e mare șmecherie, înseamnă că ai noroc la bani (râde). Port și haine ieftine, nu provin dintr-o familie cu bani, înțeleg valoarea banului. Dacă dau câteva sute de euro pe un lucru, le dau cu cap și, în general, pe bijuterii.

Am împlinit 30 de ani în luna august. Nu vreau să schimb ceva la mine, mi-aș dori doar să fiu puțin mai reținută, când comentez ținutele colegelor mele, de pildă. Așa sunt eu și în viața reală, când am ceva de spus, spun. Mă văd măritată și cu copii. Să duc la bun sfârșit acest proiect și m[ pun pe treabă”, ne-a mai precizat Ioana Filimon, râzând, în încheiere.