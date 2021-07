Ioana Filimon intră în competiția stilului! Fosta Miss România, concurentă la „Bravo, ai stil! Celebrities”. „Ar fi cazul să învăț să mă îmbrac”

În curând telespectatorii o să poată urmării un nou sezon al show-ului „Bravo, ai stil! Celebrities”. Anul acestea printre concurentele care își vor testa stilul se numără și fosta Miss România, Ioana Filimon. Tânăra își dorește să învețe câte mai mult în ceea ce privește stilul și este gata să creeze ținute care să impresioneze

“Bravo, ai stil! Celebrities” se întoarce pe micile ecrane, iar printre primele concurente ce și-au anunțat participare în cadrul show-ului se numără și Ioana Filmion. Aceasta este gata să renunțe la stilul predominat sexy și să abordeze și alt fel de ținute. (CITEȘTE ȘI: RUXI, SENSY ȘI MĂDĂLINA PAMFILE, CONCURENTE ÎN CADRUL NOULUI SEZON „BRAVO, AI STIL! CELEBRITIES”!)

„Ar fi cazul să învăț să mă îmbrac, să am stil. Până acum, la prezentări, concursuri de Miss, am primit ținutele cu care să defilez. La „Bravo, ai stil! Celebrities” vreau să îmi pun și eu mintea la contribuție, vreau să îmi compun singură ținutele și sper să fie unele frumoase. Nu am încă un stil bine definit, până acum stilul a fost unul mai sexy, încerc să ies din această zonă, în curând împlinesc 30 de ani, îmi doresc să adopt un stil cu clasă.”, a declarat Ioana Filimon, potrivit WOWbiz.ro.

Schimbări la “Bravo, ai stil! Celebrities”

Noul sezon “Bravo, ai stil! Celebrities” aduce schimbări majore. De data aceasta de la masa juriului va lipsi Cătălin Botezatu. Designerul a decis să se retragă, va rămâne tot în cadrul trustului Kanal D, însă se va implica în alte proiecte TV.

„Dragii mei, a venit momentul pentru a împărtăși cu voi o decizie pe care am cântărit-o mult, nu a fost o decizie ușoară, însă am hotărât să mă retrag din proiectul Bravo, ai stil!. Voi rămâne în Kanal D, alături de această echipă extraordinară, împreună vom dezvolta alte proiecte de televiziune. Sunt convins că această nouă etapă va reprezenta o provocare, un nou capitol frumos din viața mea și abia aștept să îl împărtășesc și cu voi.”, a spus Cătălin Botezatu.

Până acum, la startul competiției „Bravo, ai stil! Celebrities” s-au aliniat Anda Adam, Nicoleta Nucă, Ruxi, Sensy, Mădălina Pamfile și Ioana Filimon. Toate fetele au un stil aparte și sunt gata să aducă pe scenă cele mai impunătoare și surprinzătoare ținute. Fiecare este sigură pe forțele porii și gata de defilare.

(VEZI ȘI: CĂTĂLIN BOTEZATU, DECIZIE RADICALĂ DUPĂ CE A RENUNȚAT LA ”BRAVO, AI STIL!”. CE ANUME L-A DEZAMĂGIT PE DESIGNER)

Sursa foto: Instagram