Ioana Filimon și iubitul, gesturi controversate, pe șezlong

Ioana Filimon a dat uitării episoadele dureroase din viața ei și acum este cea mai fericită! După ce și-a ținut iubitul departe de ochii curioșilor pentru o perioadă, se pare că acum nu mai are nicio reținere să se afișeze cu acesta în văzul tuturor. Și dacă tot se poartă dragostea la malul mării, focoasa șatenă și bărbatul care o face fericită s-au afișat în cele mai tandre ipostaze, pe plajă!

Departe de agitația din orașe, Ioana Filimon se relaxează la mare cât este ziua de lungă. Focoasa șatenă și-a luat iubitul și a ajuns pe plajă, iar noi i-am surprins pe cei doi în cele mai HOT ipostaze.

CANCAN.RO vă prezintă imagini „fără perdea” cu fosta Miss România, în compania iubitului său! Cei doi s-au așezat comod pe un șezlong și s-au dezmierdat minute în șir. Îmbrăcată într-un costum de baie cu imprimeu „zebră”, Ioana Filimon a atras privirile tuturor celor din jur, însă ea a avut ochi numai pentru bărbatul de lângă ea.

Iubitul vedetei a atins-o cu mare patos, i-a aranjat, din când în când, costumul de baie, a privit-o cu dragoste și s-a bucurat de prezența ei, făcându-le în ciudă tuturor bărbaților care îi priveau. După ce a stat puțin de vorbă cu iubitul ei, Ioana s-a întins pe șezlong, iar acesta a luat-o în brațe și a început să o atingă pe sâni, să o sărute și să o strângă tot mai tare la piept.

NU RATA – IOANA FILIMON LOVEȘTE DIN NOU! E SEXY-POLIȚISTA REA: ”CE-ȚI MAI PLACE TĂVĂLEALA!”

Dacă unele dive de la noi preferă să atragă atenția celor din jur și să „defileze” în costumele de baie provocatoare, nu a fost, însă, și cazul Ioanei Filimon. Șatena a stat cumințică pe șezlong, alături de iubitul său și nu s-a dezlipit de acesta, pesemne că dragostea plutește în aer și nimeni nu poate contesta acest lucru.

Ioana Filimon intră în cursa “Bravo, ai stil! Celebrities”

Noul sezon “Bravo, ai stil! Celebrities” se anunță a fi unul incendiar! Printre vedetele care vor să se convingă de faptul că se îmbracă bine se numără și Ioana Filimon, căci șatena s-a înscris și ea în competiție și speră, odată cu această experiență, să aibă mai mult bun-gust din punct de vedere vestimentar.

„Ar fi cazul să învăț să mă îmbrac, să am stil. Până acum, la prezentări, concursuri de Miss, am primit ținutele cu care să defilez. La „Bravo, ai stil! Celebrities” vreau să îmi pun și eu mintea la contribuție, vreau să îmi compun singură ținutele și sper să fie unele frumoase. Nu am încă un stil bine definit, până acum stilul a fost unul mai sexy, încerc să ies din această zonă, în curând împlinesc 30 de ani, îmi doresc să adopt un stil cu clasă”, a declarat Ioana Filimon, potrivit WOWbiz.ro.

CITEȘTE ȘI – JADOR ȘI IOANA FILIMON, ATINGERI FIERBINȚI ÎN ULTIMUL VIDEOCLIP AL MANELISTULUI. CE DOI, LA UN PAS SĂ SE SĂRUTE PASIONAL. FOTO

Frumoasa șatenă s-a iubit cu un milionar cerchez

Ioana Filimon a avut o relație cu milionarul cerchez Cerkes Cengiz, iar legătura amoroasă dintre ei a fost plină de suișuri și coborâșuri. La un moment dat, între ei a izbucnit un scandal-monstru, iar Ioana Filimon a fost nevoită să pună punct, după ce acesta i-a trimis frumoasei românce un avertisment terifiant într-o cutie în care a pus și o inimă de vacă.

“Sunt Cerkes și nu ameninț oamenii, ci ofer opțiuni și continui cu ceea ce acceptă. Da, i-am trimis acea inimă (n.r.: inimă de vacă ), iar cutia a ajuns în Timișoara în doar două ore. Ioana aprinde o minge de foc doar atingând-o. Românii sunt inteligenți, iar cei cu care am vorbit, au înțeles că Ioana este o mincinoasă și o hoață. Ea a început să mintă despre mine, a folosit presa, a vrut să îmi toace banii. Încă ceva: eu sunt cerchez, nu turc”, a declarat Cengiz Şıklaroğlu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, la momentul respectiv.