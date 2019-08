Ioana Ginghină a recunoscut adevăratul motiv al divorțului. Incredibil ce i-a făcut Papi, de fapt

Anunțul despărțirii dintre Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol a șocat pe toată lumea, mai ales că nu se știa că cei doi ar avea probleme în căsnicie. La 41 de ani, femeia a decis să ia viața de la capăt.

Recent, în cadrul unui interviu, Ioana Ginghină a descris în detaliu perioada traumatizantă dinaintea divorțului, povestind, totodată, că a încercat în repetate rânduri să-și salveze căsnicia. Nu a reușit!

“Cred că știu unde s-a produs fisura. Este însă doar o presupunere a mea. Atunci când devii mamă, pe primul loc este copilul și apoi restul. Însă cred că omul de lângă tine ar trebui să înțeleagă asta. Poate că trebuia mai multă comunicare… Nu știu!

Da, din păcate de prea multe ori și mai ales în acest ultim an din viața mea. Ca să salvez aparențele și căsnicia, am jucat foarte mult teatru. Nimeni nu a simțit nimic, doar mama. Aici este de fapt problema, că am jucat atâta, încât nu mai știam care este adevărul”, a spus Ioana Ginghină potrivit viva.ro.

Vedeta este foarte activă pe blogul personal, unde a scris inclusiv un articol despre depresie și insomnii. “Da, am ales să scriu despre toate trăirile mele, unele poate trecute de mult, dar despre care vreau să se știe. Vreau ca femeile să știe că e normal să ai aceste emoții, e normal să simți frica, e normal să cazi, atâta timp cât vrei să te ridici. Da, nu eram bine! Nu mai mâncam, nu mai dormeam, nu mai conta cine sunt. Voiam cu disperare să găsesc o soluție ca să rezolv problema. Aveam cumva senzația că la mine este cheia și că pot să o rezolv și pe asta. Atunci au intervenit depresia, insomniile și atacurile de panică. Apogeul a fost când m-am trezit atât de singură de ziua mea. Cu niște bani în mână să-mi iau un cadou și atât, nicio îmbrățișare, nicio atenție, nimic. Am simțit atunci ca un gol imens, ca și cum aș cădea într-o prăpastie. Și marea problemă era că nu mă mai interesa să mă salvez. Atunci însă, s-a trezit mama din mine, căci ăsta a fost colacul meu de salvare. Am zis că trebuie să fiu puternică pentru Ruxandra. Trebuie să mă ridic, să mă scutur și să merg mai departe! Așa că mi-am făcut cadou de ziua mea o programare la psiholog”, a mai spus Ioana Ginghină.