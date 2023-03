Ioana Ginghină, adevărul despre începutul relației cu Cristi Pitulice. Cei doi vor ajunge în fața altarului în câteva luni

Ioana Ginghină este acum în culmea fericirii. După divorțul de Alexandru Papadopol și-a găsit un nou partener, iar în câteva luni vor ajunge în fața altarului. Chiar dacă mulți nu îi dădeau șanse prea mari, Ioana Ginghină a reușit să își găsească, din nou, dragostea și este acum cât se poate de mulțumită și fericită. Actualul partener pare să fie persoana potrivită și se înțelege de minune și cu fiica actriței. Cum s-au cunoscut cei doi?

După divorțul de Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină a fost compătimită de multă lume. Actrița auzea numeroase glasuri care îi spuneau că șansele să își refacă viața sunt destul de mici și că niciun bărbat nu o va accepta și cu un copil. Însă, actrița nu le-a dat ascultare, iar în momentul în care a fost pregătită să cunoască alți bărbați nu a avut nicio reținere. Aceasta a început să iasă tot mai des și a avut parte numai de experiențe plăcute.

„Eu acum prin ce trec…un lucru pe care îl urăsc la propriu. Cristi a venit în viața mea, toate doamnele și domnișoarele îl văd pe Cristi ca pâinea lui Dumnezeu, chiar este, mă tratează ca pe o prințesă, mă ia și de nevastă acum. Ghici ce se spune: Ai avut noroc. Mor când aud asta.

Nu e că am avut noroc. Odată că e și după sufletul omului, dar am fost și foarte deschisă. Eu, teoretic, după ce am ieșit și am fost pregătită să date-uiesc. Practic, în 2018 s-a produs ruptura, dar eu în 2019 am declarat. Îmi aduc și acum aminte, eram la un eveniment, aranjată și mă întreabă care e secretul căsniciei și am zis las-o așa, că eu nici nu mai stăteam cu omul în casă.

Când am fost pregătită să ies, am ieșit cu tot sufletul. Îmi spunea lumea că e greu, că nu mă ia nimeni cu un copil, ziceam pleacă mă de aici cu textele tale, nu am nevoie de așa ceva, închidere de energie. Dacă la tine e așa, la mine nu e. Am început să ies și vreau să spun că a avut tot soiul de experiențe foarte frumoase. Eu nu am întâlnit în toată acea perioadă un bărbat care să fie prost crescut sau care să vrea de la mine doar sex. Nu am continuat pentru că nu s-a potrivit să mergem mai departe”, a declarat Ioana Ginghină, potrivit WOWbiz.ro.

Cum l-a cunoscut Ioana Ginghină pe actualul partener

Ioana Ginghină nu a ascultat de gura cârcotașilor și a fost sigură că va reuși să își găsească, din nou, fericirea. Aceasta l-a întâlnit pe Cristi Pitulice în anul 2019, iar după câteva luni cei doi au început să iasă împreună. Ambii au pășit în relație cu sufletul deschis și se pare că au făcut alegerea cea bună.

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice au decis să își unească destinele, iar în toamna acestui an va avea loc nunta. Cei doi au decis ca evenimentul să fie unul restrâns, iar petrecerea va avea loc chiar în curtea proprie case.

„Pe vremea aia mergeam și la psiholog și îmi spunea că atrag ce gândesc. Uite dovadă că a fost, nu am avut noroc. Inima și iubirea nu au vârstă. Asta e chestia, trebuie să fii deschis, să știi că există. Pe Cristi l-am cunoscut în aprilie 2019, dar am ieșit abia în octombrie, pentru că până atunci eram cu mințile în alte părți. El organiza evenimente pentru copii și eu la fel, iar el a avut nevoie de niște produse de la mine. Atunci s-a înfiripat ceva”, a mai spus Ioana Ginghină.

