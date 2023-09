Ioana Ginghină, gata să spună „DA” pentru a doua oară! Ce emoții o încearcă pe actriță înainte de marele eveniment: „Nu mai vreau să fac greșeala asta”

Nu mai este mult până când Ioana Ginghină o să ajungă pentru a doua oară în fața altarului. Actrița a intrat pe ultima sută de metrii cu pregătirile pentru nuntă și este în culme fericirii. Cum nu este prima dată când face acest pas, vedeta a mai scăpat de emoții și a avut un mesaj important pentru viitoarele mirese.

În data de 23 septembrie, Ioana Ginghină și partenerul acesteia, Cristi Pitulice, vor face pasul cel mare. Cei doi au o relație de lungă durată și au decis să își unească destinele și în mod oficial. Pregătirile au fost făcute, doar ultimele detalii au mai rămas de pus la punct, iar cei doi miri așteaptă nerăbdători momentul cel mare. Până atunci însă, Ioana Ginghină a vorbit despre sentimentele ce o încearcă înainte de nuntă și a oferit câteva sfaturi prețioase pentru tinerele care urmează să facă acest pas.

Ioana Ginghină, la un pas de nuntă

Peste doar câteva zile, în data de 23 septembrie, o să fie rost de petrecere mare în familia Ioanei Ginghină. Pentru a două oară aceasta va ajunge în fața altarului și va spune cel mai important „Da”.

Actrița și partenerul ei nu și-au dorit un eveniment fastuos, așa că alături de ei în ziua cea mare o să fie doar familia și persoanele apropiate. Pregătirile au intrat pe ultima sută de metri, însă Ioana Ginghină nu se stresează.

Aceasta a învățat din experiența primei nunți, iar acum știe cu nu trebuie să își facă prea multe griji și să se pună pe ea pe primul loc. Mai mult, actrița chiar le-a sfătuit pe viitoarele mirese ca în ziua nunții să se bucure din plin de tot ce se întâmplă și să nu le pese de nimic altceva.

„Recomand viitoarelor mirese să se bucure de nuntă, să nu mai fie stresate așa pentru că eu am trecut de două ori prin asta și știu ce înseamnă și nici nu te bucuri de nuntă pentru că te stresezi un an de zile înainte și după aceea vine nunta și nu apuci să te distrezi că trebuie să ai grijă de toată lumea.

După aceea, plângi încă vreo două luni că a trecut. Eu nu mai vreau să fac greșeala asta anul acesta. Eu fac invers acum, nu prea mă stresez cu nimic”, a declarat Ioana Ginghină, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

„Nu mai e cazul”

De asemenea, Ioana Ginghină a vorbit și despre posibiltatea ca noua familie să se mărească. În urmă cu jumătate de an, actrița spune că îți dorește să devină mămică pentru a doua oară, însă acum planurile pare că i s-au schimbat.

Aceasta spune că deja a înaintat în vârstă și nu ar putea să mai fie o mămică la fel de bună cum a fost pentru fiica ei, așa că a renunțat la această idee.

„Mă vedeam până acum vreo jumătate de an (n.r mamă pentru a doua oară), am zis că 45 de ani ar fi așa cam limita. Nu de alta, dar vreau să fiu la fel de bună mamă cum am fost și pentru Ruxi și trebuie să ai și energia necesară. La Ruxi, la 10 ani, aveam 30 și un pic, la copilul acesta aș avea acum 50 și un pic. E mare diferență și nu cred că mai e cazul să mă gândesc la o sarcină”, a mai spus Ioana Ginghină.