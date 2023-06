Îl invită Ioana Ginghină pe Alexandru Papadopol la nunta ei? Actrița s-a decis: „Mă pun în pielea lui...”

După doi ani de relație, Ioana Ginghină va face pasul cel mare, alături de actualul ei iubit, Cristi Pitulice. După două căsnicii eșuate, actrița va îmbrăca rochia de mireasă din nou. Va veni fostul soț, Alexandru Papadopol, la nunta sa? Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

În anul 2019, Alexandru Papadopol (48 de ani) și Ioana Ginghină (45 de ani) au decis să pună punct unei căsnicii care a durat 12 ani. Din urma căsătoriei, cei doi au o fetiță, pe nume Ruxandra, care este o adolescentă în toată firea.

Deși divorțul a fost dureros și răvășitor, actrița nu și-a pierdut speranța. De mai bine de doi ani, Ioana Ginghină se iubește cu Cristi Pitulice, pe care l-a cunoscut la scurt timp după ce s-a despărțit de fostul soț.

Cristi a făcut-o pe Ioana să mai dea o șansă iubirii, iar acum urmează să o aducă și în fața altarului. Cei doi s-au logodit în anul 2021, iar marele eveniment va avea loc în toamna acestui an.

Ioana încă păstrează legătura cu fostul soț, datorită copilului pe care îl au împreună, și încă se înțeleg și au o relație apropiată. În cadrul emisiunii „La Măruță”, actrița a vorbit despre nuntă, dar și despre posibilitatea ca fostul partener de viață să-i fie alături în ziua cea mare.

Ce spune Ioana Ginghină despre varianta de a-l invita pe fostul soț la nuntă: „Nu am nicio problemă să vină Alexandru”

Actrița a dezvăluit că nu ar avea nimic împotrivă ca fostul soț să vină la nunta ei cu Cristi Pitulice, însă, e de părere că acest lucru l-a deranja pe actualul ei iubit.

„Nu îl invit pe fostul soț. Ideea este că eu nu am nicio problemă să vină Alexandru, dar mă gândesc că l-ar deranja pe Cristi. Eu nu aș accepta nicio fostă de-a lui, mă pun în pielea lui. De ce să vină? Am avut banchet la Ruxandra și ne-au chemat și pe noi, părinții, să facem o poză.

Am fost cu Alexandru, am făcut o poză toți trei și am zis că vreau și eu o poză singură, să o înrămez și ar fi culmea să o înrămez cu toți trei. Am postat doar eu cu copilul, deși era și Alexandru acolo”, a declarat Ioana Ginghină, în cadrul emisiunii La Măruță, de pe Pro TV.

Ioana Ginghină a trecut prin două căsnicii eșuate

Puțină lume știe că, înainte de a se căsători cu Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină a mai avut un mariaj. La vârsta de 21 de ani, actrița s-a căsătorit cu Daniel Tudorică, de care s-a despărțit în 2004. Cei doi nu au avut copii.

