Ioana Ginghină povestește, pas cu pas, totul despre vacanța de vis: „Nu a fost un sejur scump!”

Ioana Ginghină a fost răsfățată ca o prințesă, 3 săptămâni, departe de România. Celebra actriță i-a luat pe Ruxi și pe Cristi și au plecat împreună într-o vacanță de vis, acolo unde relaxarea a fost cuvântul de bază. Pentru că ne-am dorit să aflăm totul despre sejurul lor, despre ce au vizitat, dar și despre cheltuieli, am stat de vorbă cu Ioana Ginghină, care ne-a povestit tot ce s-a întâmplat în vacanță.

Ioana ne-a mărturisit că cei trei au fost plecați de acasă și au ales, ca destinații, Spania și Grecia. În Spania și-au dorit doar să viziteze, pe când în Grecia, Ioana și-a dorit enorm să facă și plajă. În exclusivitate, celebra actriță a mărturisit cum a fost vacanța, dar și ce anume a vizitat.

„În vacanță am stat 3 săptămâni, am vizitat Spania, am fost în Barcelona și Tarragona. Eu mai fusesem în Spania și la mare, dar nu văzusem Tarragona, dar Ruxi și Cristi nu mai fuseseră în Spania, așa că ne-am bucurat de vacanță, fiecare a văzut câte ceva nou. Am vizitat tot ce era de vizitat în Barcelona: Sagrada Familia, Muzeul de Ciocolată, parcul Guell, Muzeul Picasso și am mers foarte mult pe jos: într-o zi am făcut 11 km și în altă zi am mers pe jos 10 m.

Am fost 3 zile în Barcelona, 3 zile în Tarragona, care este un oraș superb, medieval, are ieșire la mare, are o plajă superbă, o mulțime de biserici, un amfiteatru roman. Nu am făcut plajă deloc, am fost numai pe vizitat.

Am fost în Skiathos, pe insulă, am stat acolo o singură zi, am fost la mănăstire, la vinărie, am vizitat foarte multe” a spus Ioana Ginghină, pentru CANCAN.RO.

„Nu a fost un sejur scump”

Deși multe vedete de la noi preferă vacanțele de lux, extrem de scumpe și în destinații care mai de care mai exotice, Ioana Ginghină ne-a declarat că sejurul lor nu a fost deloc unul scump și că și-au dorit foarte mult să se relaxeze și să viziteze diverse locuri. Întrebată ce lucruri inutile a cumpărat pentru această vacanță, râzând, Ioana Ginghină ne-a declarat că a scos din buzunar o sumă frumușică pentru o placă de îndreptat părul și un fier de călcat special pentru călătorii.

„Fiecare merge în vacanțele pe care și le permite. Nu a fost un sejur scump. Ne-am dorit să mergem, inițial, doar în Spania, dar toate orașele pe care voiam să le vizităm și toată activitatea ne-ar fi costat foarte mult acolo, așa că am ales o zonă de compromis și am mers în Grecia.

Ne-am dorit să stăm foarte mult în vacanță, 2-3 săptămâni chiar. Nu știu ce înseamnă scump pentru fiecare. Fiecare își permite vacanțele în funcție de bugetul lui…Am fost 3 persoane, cu mașină închiriată, cu tot tacâmul, ar fi fost totul mult prea scump în Spania, așa că am ales Grecia pentru a face plajă.

Mi-am cumpărat special pentru vacanța asta un fier de călcat de bagaj, pe care l-am folosit o singură dată. De-acum încolo, de câte ori voi avea o rochie care se șifonează pe umeraș, o pot aranja cu ajutorul acestui fier de călcat. Recunosc, fac parte din categoria de oameni care cumpără chestii inutile și constat abia după că sunt inutile. Mi-am cumpărat tot pentru vacanță o placă de îndreptat părul performantă, cu aburi, pe care am dat o grămadă de bani și am folosit-o o singură dată în 3 săptămâni”, a conchis Ioana Ginghină, cu zâmbetul pe buze.