Ioana Ginghină s-a retras din showbiz. Cum arată și din ce face bani acum cea mai sexy actriță de telenovele

A trecut ceva vreme de când Ioana Ginghină a decis să se retragă din lumea showbizului. Iar la 41 de ani, vedeta arată senzațional datorită stilului de viață sănătos pe care îl are. Deși apare rar în platourile emisiunilor TV, ea poate fi văzută jucând în serialul “O grămadă de caramele”, care va rula la Happy Channel. Ea nu face bani doar din rolul pe care îl are în acest film. Vă reamintim că bruneta are în palmares titlul de cea mai sexy actriță de telenovele.

Ioana Ginghină își împarte timpul între frumoasa ei familie pe care o are alături de Alexandru Papadopol, teatru, scoala de actorie pe care o deține și filmările pentru serialul “O grămadă de caramele”. În 2004, Ioana Ginghină interpreta rolul lui Ildiko Szekelyi în telenovela “Numai iubirea” şi cunoştea astfel celebritatea, care i-a adus, mai târziu, și un pictorial în Playboy, dar și un soț căruia i-a picat cu tronc pe platourile de filmare.

Din 2011 până în 2017, Ioana a luat o pauza de telenovele, însă fanii au revăzut în serialul “O grămadă de caramele” o femeie la fel de sexy, pe trupul căreia sarcina nu a lăsat urme, ba dimpotrivă.

Actriţa și-a schimbat stilul de viață, nu mai mănâncă deloc carne și zahăr, bea multă apă, respectă orele de somn și face sport. Din când în când, Ioana ține cure drastice de detoxifiere, dar investește mult și în dezvoltarea personală.

“Cred că este foarte important să ai tot timpul grijă de tine. Acord atenție corpului meu și mă răsfăț ori de câte ori simt nevoia”, a declarat Ioana Ginghină într-un interviu.

Ioana Ginghină este actriță la Teatrul Ion Creangă din anul 2000, deci lucrează de 19 ani cu și pentru copii, astfel că deschiderea unei școli de actorie pentru cei mici a venit ca un pas firesc. Paralel, actrița joacă în spectacolul Călătorii prin Galaxii’. Vedeta este căsătorită de 12 ani cu actorul Alexandru Papadopol. Ei au o fetiță împreună: Ruxandra Papadopol.