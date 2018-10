În ultima perioadă, Ioana Ginghină a reuşit să găsească numeroase cure de slăbire deloc drastice, care să o ajute să scape de kilogramele în plus. Multe dintre ele au fost inventate, realizând un program special pentru ea, care să i se potrivească.

Ioana Ginghină a slăbit 10 kilograme într-o lună! Trucul actriței e simplu: a renunțat la 2 alimente

Dacă până acum povestea despre dieta cu pepene, de care se declară complet îndrăgostită în timpul verii, iată că acum a renunţat la un program strict şi doar a făcut un pariu cu ea, astfel reuşind să slăbească 10 kilograme în timp record. Trucul actriței de 41 de ani constă în faptul că a renunţat la pâine şi dulciuri. Prezentă la un eveniment, vedeta a mărturisit că este nevoită să-şi cumpere lucruri noi după ce a ajuns să schimbe măsura la haine.

“Nu am mai mâncat dulciuri şi pâine. Pot să zic că paste am mai consumat. Am reuşit să slăbesc 10 kilograme într-o lună şi jumătate. Mi s-a părut un pic cam brusc. Alexandru m-a văzut zilnic şi lui nu i s-a părut nimic în neregulă, dar eu am fost nevoită să-mi schimb garderoba. Nu îmi mai este nimic bun. Am două măsuri în minus acum la haine”, a povestit Ioana Ginghină la un post TV.

Ioana Ginghină este căsătorită cu Alexandru Papadopol, iar luna aceasta vor aniversa 11 ani de căsnicie. Ei au o fetiță împreună, pe Ruxandra.

