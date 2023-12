Ioana Ginghină schimbă macazul! Unde își petrece vedeta sărbătorile în acest an: „Am regretat teribil”

Sărbătorile de iarnă bat la ușă, iar vedetele deja și-au pregătit vacanțele. În acest an trendul s-a schimbat, iar celebritățile se îndreaptă către destinații ceva mai friguroase, la mare căutare fiind Laponia. Însă, Ioana Ginghină a păstrat tradiția anilor trecuți și va pleca într-un loc cu temperaturi mult mai ridicate, unde să se poată relaxa la soare. Însă, actrița a schimbat și ea macazul într-o privință, căci nu mai vrea să facă greșeala pe care a făcut-o anul trecut. Unde va petrece vedeta sărbătorile?

Ioana Ginghină așteaptă cu nerăbdare sărbătorile de iarnă. Aceasta este partea ei preferată din an, în special Crăciunul, așa că nu vrea să rateze niciun moment. Deja a pregătit în detaliu vacanța de la final de an și a făcut și toate pregătirile pentru Crăciun. Anul trecut, actrița s-a sabotat singură, iar în acest an s-a asigurat că nu o să repete aceeași greșeală.

Unde petrece Ioana Ginghină sărbătorile

Așa cum spuneam, Ioana Ginghină este o fană a Crăciunului. Încă din copilărie vedeta a făcut o pasiune pentru această sărbătoare, care și atunci era petrecută cu mare fast, chiar dacă posibilitățile nu erau prea mari. Actrița a cumpărat deja cadourile, a făcut aprovizionarea și s-a ocupat și de vacanța de iarnă.

Anul trecut, Ioana Ginghină a început vacanța mai devreme și a petrecut Crăciunul departe de casă, în Zanzibar. Deși s-a bucurat de experiență, vedeta spune că regretă din plin faptul că nu l-a așteptat pe Moș Crăciun acasă, alături de toată familia. Astfel, în acest an, actrița a avut grijă să nu mai facă aceeași greșeală.

Mai exact, Ioana Ginghină va rămâne de Crăciun acasă, alături de familia extinsă, iar mai apoi chiar pe 1 ianuarie va pleca în vacanță. Și de această dată actrița a ales o destinație cu mult soare, așa că se va relaxa în Thailanda.

„Toată lumea zice de ce sunt eu obsedată cu Crăciunul și decorez de pe 15 noiembrie și mă apuc de cumpărat cadouri foarte din timp, pentru că ai mei, cumva, chiar dacă era perioada aceea (n.r. Epoca de Aur), noi țineam foarte mult la partea asta de Crăciun. Venea Moș Crăciun, venea un vecin care se îmbrăca în Moș Crăciun, mergeam cu părinții, cumpăram un brad, undeva pe 22 -23 decembrie, foarte aproape de Crăciun. Tata punea prima dată beculețele, după aceea noi, restul, puneam ornamentele. Era perioada aia în care nu se găsea nimic. Oricât de auster era până în momentul ăla, de Crăciun era cu de toate. Și asta îmi aduc aminte foarte mult în perioada asta și de aceea țin foarte mult să fiu alături de familie de Crăciun. Anul trecut am plecat în Zanzibar de Crăciun. A fost primul an în care nu am făcut cu familia și am regretat teribil. De asta anul acesta plec după, tocmai ca să nu mai pățesc ce am pățit anul trecut. Plecăm în Thailanda pe 1 ianuarie”, a declarat Ioana Ginghină, potrivit unica.ro.

