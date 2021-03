 Ioana Năstase, declarații despre noua viață alături de Ilie: „Suntem în post, mai iertăm şi noi” 

„Lucrurile între mine şi Ilie au rămas la fel. Nu m-am gândit la varianta de a mă împăca cu el şi de a relua relaţia ca soţ şi soţie, însă am decis, la insistenţele lui, să avem o relaţie de prietenie. Am acceptat, am iertat, mai ales că suntem în post. Am făcut-o pentru sufletul meu, mai mult. După ce am depus cererea de divorţ, lui i-a părut rău şi m-a sunat. M-a rugat să-l iert, iar eu i-am spus că tot ce îmi doresc este să nu mai fie violent. A fost o primă condiţie. El a conştientizat că a greşit şi mi-a promis de nenumărate ori că nu va mai fi violent”, a declarat Ioana Năstase pentru Click.ro CITEȘTE ȘI ILIE NĂSTASE, MĂRTURISIRE-BOMBĂ DESPRE SEPARAREA DEFINITIVĂ DE CEA DE-A CINCEA SOȚIE: “STAȚI LINIȘTIȚI, CĂ NU DIVORȚEZ!” Ioana Năstase: „Există un contract prenupțial” De asemenea, Ioana Năstase a vorbit și despre cadourile pe care le-a primit de la Ilie Năstase, dar și despre contractul prenupțial.

„ Există un contract prenupţial în care scrie negru pe alb că bunurile sunt ale mele. Degeaba zicea că o să îmi ia tot, pentru că există un contract. El a fost de acord ca tot ce se cumpără în timpul căsătoriei, să am dreptul doar eu. Tot ce este pe Ioana Năstase îmi revine. Deci, dacă îmi retrag divorţul este pentru că iert, nu pentru că aş fi condiţionată să predau Bentley-ul şi ce mi-a mai cumpărat el”, a mai adăugat Ioana.

În plus, bruneta a ținut să precizeze că nu mai locuiesc împreună, dar au mai dormit împreună.

„M-aţi întrebat dacă locuim împreună, răspunsul este nu. M-aţi întrebat dacă am dormit împreună după această conciliere, răspunsul este da! Eu am stat mai mult la Constanţa, însă am dormit o singură seară la el, în Bucureşti.”, a conchis Ioana Năstase.