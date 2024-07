Ioana și Ilie Năstase, în prag de divorț! ”Așa a fost!” Primele declarații ale Ioanei Năstase, după dezvăluirile făcute de CANCAN.RO

Ioana Năstase se află în pragul unei decizii importante. Motiv pentru care, ne spune aceasta, are nevoie de liniște pentru a se gândi bine ce are de făcut, ca să nu regrete mai târziu. Bruneta a confirmat în exclusivitate pentru CANCAN.RO că-n prezent nu mai locuiește sub același acoperiș cu Ilie Năstase. El a plecat singur în Cehia, fără să o anunțe. Ea nu s-a supărat nicidecum, obișnuită fiind cu o asemenea situație. A „zburat”, la rându-i, în Turcia, iar doar la câteva zile distanțe a venit și fostul tenisman, după care fiecare s-a întors la casa lui!

Ioana Năstase se pregătește să detoneze bomba. Mai precis, să divulge un secret ce va lua prin surprindere tot show-bizz-ul autohton. Până atunci însă, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, bruneta a confirmat că-n prezent nu mai locuiește sub același acoperiș cu Ilie Năstase.

În același timp, tot ea ne-a vorbit despre ultimele episoade ale unei telenovele ce-i are ca protagoniști.

„Sunt în drum spre Piatra Neamț, acum mă aflu în țară. Da, am fost în Turcia. Ilie a venit după mine, dar nu ca să mă prindă sau să mă verifice. El știe ce fel de om sunt, nu se pune problema.

E adevărat și că el a plecat în Cehia fără să mă anunțe. Dar eu nu m-am supărat, eu sunt obișnuită cu astfel de lucruri. Eu mi-am sunat nora și am rugat-o să-mi ia bilete pentru o vacanță de câteva zile în Turcia. Am acolo și o prietenă. El știa, i-a luat apoi și lui bilet. A venit, am stat două zile, după care ne-am întors acasă. Fiecare la casa lui”, a declarat Ioana Năstase în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Am nevoie de foarte multă liniște pentru a lua o decizie corectă”

Aceasta ne-a mai spus, totodată, că-n prezent are nevoie de multă liniște pentru a lua cea mai bună decizie în ceea ce privește viitorul său:

„E o perioadă în viața mea în care am nevoie de foarte multă liniște pentru a lua o decizie corectă și bună pentru mine. Întotdeauna când faci un lucru în grabă, e posibil ca mai târziu să-ți pară rău.

O să spun la momentul potrivit ceea ce nu se știe. Și chiar nu se cunoaște ce e mai important. Mă gândesc însă doar la băiatul meu. Eu știu ce copil am crescut, el știe ce mamă are. Mă respect, vreau să fiu liniștită pentru a lua cea mai bună decizie.

Vreau ca oamenii să mă iubească pentru ceea ce sunt eu. Nu vreau să mă afirm pe spatele nimănui, pentru că și eu am clădit ceva în viața asta. Și înainte și împreună cu el.

Am plecat la Piatra Neamț și să mă încarc sufletește pozitiv. Am aici un loc al meu care mă liniștește. Sunt un om echilibrat, care-și vede de viața lui. O să stau vreo două zile”.

