Ioana Tufaru, evacuată de Gigi Becali. De ce nu mai stă în apartamentul oferit de patronul FCSB-ului? „Nu se mai putea să stăm acolo”

Ioana Tufaru a fost evacuată din garsoniera făcută cadou de Gigi Becali. Fiica regretatei Anda Călugăreanu a explicat de ce preferă să trăiască din indemnizația de drepturi de autor a mamei. Ce datorii mai are și cum se descurcă cu banii.

Cu puțin timp înainte de Crăciun, Ioana Tufaru a trebuit să părăsească apartamentul oferit de patronul FCSB-ului. Ioana împreună cu soțul și fiul ei au fost nevoiți să evacueze garsoniera pusă la dispoziție de Gigu Becali din cauza unor renovări. Aceștia s-au mutat cu chirie într-un apartament cu două camere pe data de 18 decembrie 2023. Fiica Andei Călugăreanu plătește chirie lunară de 1.200 lei.

„Anul 2024 a început foarte bine și frumos pentru noi. Da, ne-am mutat în altă locuință, așa este! Din 18 decembrie locuim în noua casă pentru că nu se mai putea să stăm acolo! Se renovează, se folosește în alte scopuri, nu știm exact. Nu ni s-au dat prea multe amănunte. La domnul Becali am stat 8 ani! Ni s-a spus că în primăvara urmează să intre în renovare blocul și că va trebui să eliberăm. Ne-am mutat într-un apartament cu 2 camere, da, cu chirie. Am găsit printr-o prietenă care locuia în cartier de ceva timp și mi-a spus că este chiria ieftină și am venit să vorbesc. Și am închiriat apartamentul. Chiria este chiar acceptabilă ca bani, 1.200 de lei pe lună. Este bine având în vedere că este apartament cu 2 camere. Suntem un pic mai bine financiar că ni s-au mărit pensiile”, a povestit Ioana Tufaru pentru Ciao.ro.