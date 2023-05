Ioana Tufaru, clipe de groază! A ajuns cu fiul ei de urgență la spital: „M-am panicat foarte tare, am plâns”

Ioana Tufaru a avut parte de clipe de panică, după ce fiul ei s-a confruntat cu probleme de sănătate. Fiica Andei Călugăreanu a ajuns de urgență la spital cu micuțul Luca. Ce diagnostic i-au pus medicii?

Ioana Tufaru a trecut prin momente de groază, după ce fiul ei s-a îmbolnăvit. Micuțul Luca nu s-a simțit deloc bine din cauza unor probleme de sănătate, așa că fiica Andei Călugăreanu a decis că este mai bine să sune la 112. O ambulanță s-a deplasat de urgență la domiciliul lor, l-au preluat pe copil și l-au dus la spital.

După multe investigații, medicii i-au pus și un diagnostic: enterocolită. Băiatul este nevoit să suporte un tratament puternic pentru a se vindeca. Ioana Tufaru s-a speriat foarte tare atunci când a văzut că starea de sănătate a lui Luca se înrăutățește. ”Suntem internați. Am ajuns la spital azi noapte (într-una dintre nopțile trecute, n. red.). Luca s-a îmbolnăvit tare rău. A făcut o enterocolită foarte urâtă. Avea febră mare, avea vărsături continuu și scaune moi. Nu mai zic de durerile de burtă, sărmanul se simțea tare rău. Am chemat salvarea acasă”, a mărturisit femeia, pentru Fanatik.ro

Ioana Tufaru a izbucnit în lacrimi

Fiica Andei Călugăreanu a început să plângă și a intrat în panică atunci când a văzut că fiul ei nu este bine deloc. Vedeta spune că nu a avut niciodată probleme cu Luca, mai ales de acest fel. ”Eu m-am panicat foarte tare. Am plâns pentru că nu știam ce are, de e așa. Eu nu prea am avut probleme cu el până acum, mai ales probleme de genul acesta! M-am panicat foarte tare, mi-era foarte milă de el, că e mic și suferă atât de mult”, a continuat Ioana, pentru sursa citată.

Luca urmează tratament cu antibiotice și face injecții, pentru a se pune pe picioare. Copilul plânge adesea în spital, fapt care o îngrijorează pe Ioana Tufaru. Aceasta își pune bazele în medici și speră că totul va fi bine. „Am plâns și plâng și aici la spital că îl doare și plânge când i se fac injecțiile. Unele sunt intravenos! Dar am încredere în medicii de aici care sunt foarte buni și mă rog sa ajungem cat mai repede sănătoși acasă”, a conchis fiica regretatei actrițe, potrivit sursei amintite.