Apariție bulversantă! Nu o să-ți vină să crezi cum arată acum fiica Andei Călugăreanu

Ioana Tufaru, fiica celebrei cântărețe Anda Călugăreanu și a actorului Dan Tufaru, a fost o figură obișnuită pe ecranele televizoarelor, în urmă cu mulți ani. Ulterior, aceasta a dispărut din spațiul public, iar multă lume s-a întrebat de ce nu a vrut să mai aibă nicio apariție. Acum, însă, Ioana a revenit „în forță”, căci schimbarea pe care a făcut-o i-a lăsat mască pe toți.

Crescută într-o familie de artiști, Ioana nu a călcat pe urmele părinților ei. În schimb, și-a petrecut copilăria în culise, în timp ce mama ei cânta pe scenă. A rămas orfană la o vârstă fragedă, iar viața nu a fost ușoară pentru ea.

În prezent, Ioana locuiește cu partenerul ei, Ionuț Mardare, și cu fiul lor de cinci ani, Luca. Din punct de vedere financiar, lucrurile sunt dificile pentru familie, deoarece Ionuț este singurul întreținător al familiei și primește și un ajutor social de la stat.

După ce a făcut o pauză de mulți ani, nimeni nu a mai știut nimic de fiica Andei Călugăreanu, Ioana Tufaru. Acum, Ioana și-a făcut curaj să revină în spațiul public. Invitată astăzi, în emisiunea „Acces Direct”, alături de iubitul ei, Ionuț Mardare, aceasta i-a șocat pe toți.

Cum arată acum Ioana Tufaru, fiica Andei Călugăreanu

Ioana a suferit o transformare radicală și arată cu totul altfel decât era înainte. Aspectul Ioanei s-a schimbat semnificativ de-a lungul anilor. Acum poartă părul albastru, ceea ce îi oferă un look total diferit față de cum o știa toată lumea înainte, pe vremea când avea apariții televizate.

Drama prin care a trecut familia Ioanei Tufaru

Familia Ioanei Tufaru a trecut prin momente grele, în urmă cu ceva timp. Ionuț Mardare, iubitul Ioanei, a aflat că fratele său a murit, iar înmormântarea acestuia a avut loc fără ca el să fie invitat.

Concubina bărbatului nu a vrut să le dea vestea și Ioanei și partenerului său, iar după ce a aflat că fratele său a murit și a fost înmormântat, partenerul Ioanei Tufaru a trecut prin clipe extrem de grele.

„Mi-e sufletul sfâșiat de durere, pentru că am avut un frate care nu mai este. Am ținut legătura cu el o perioadă, dar s-a îmbolnăvit, s-a internat în spital. Slăbise în ultimul hal. Ultima oară când am vorbit cu el, nu prea am vorbit mare lucru, pentru că era slăbit și nu putea să vorbească, iar la un timp să aflu că a murit.

Târziu am aflat. Pe Camelia am sunat-o luni să aflu că a murit. Frățiorul meu nu mai e în această lume. Am întrebat-o înmormântarea când e? A zis că nu știe nimic, a rămas că mă sună”, a soțul Ioanei Tufaru, pentru Fanatik.

