Ioana Tufaru, în lacrimi la mormântul mamei sale. Se împlinesc 27 de ani de la moartea actriței Anda Călugăreanu

Pe 15 august 2019 se împlinesc 27 de ani de la moartea actriței Anda Călugăreanu. Fiica sa, Ioana Tufaru a mers la mormânt să aprindă lumânări, să împartă pachete și a oferit în exclusivitate un interviu pentru CIAO.RO, în care își aduce aminte, emoționată, de mama ei, de care îi este tare dor.

Unul dintre cele mai mari regrete ale Ioanei este că fiul ei, Luca, nu a apucat să o cunoască, însă ea îi vorbește tot timpul de mama ei, Anda Călugăreanu și îi pune să asculte melodiile sale.

“Mama s-a stins în urmă cu 27 de ani, fix pe 15 august. Eu am venit la mormântul ei, astăzi (14 august – n.r.) pentru că pe 15 august nu pot să ajung. Da, ea s-a ridicat la Ceruri de Sfântă Mărie, din păcate. Mi-a murit în brațe. Asta nu se poate uita niciodată. Aveam 14 ani, eram practic un copil, însă eram destul de mare încât să-mi pot aminti exact totul. M-a marcat, m-a traumatizat. Și de când sunt și eu mamă la rândul meu… nu știu, parcă îmi este din ce în ce mai dor de ea.

Plus că mi-aș fi dorit foarte tare ca Luca să aibă bunici. Luca nu mai are deloc bunici, nici din partea mea, nici din partea lui Ionuț. Pe mine m-au crescut bunicii până la 7 ani și știu cât de importanți sunt bunicii în viața unui copil. Asta este cel mai mare regret al meu, cea mai mare durere a mea, că nu mai are bunici deloc.

Dar el știe cine a fost mamaie, îi arăt mereu melodii cu ea, pe Youtube“, a declarat Ioana Tufaru.

