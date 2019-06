Ion Surdu, gest impresionant după ce a câștigat Exatlon-ul! Cărui Războinic îi va dărui o parte din bani

Ion Surdu este fericitul câștigător al Exatlon-ului, la băieți, iar la fete, Andreea Arșine a fost cea care a reușit să câștige partida cu Războinica Nicoleta Luncă. Cei doi vor primi fiecare premiul de 50.000 de euro. Dacă Faimoasa a declarat că vrea să îi dăruiască o parte din bani celei cu care s-a luptat în finală, ei bine, nici Ion Surdu nu s-a lăsat mai prejos și vrea să doneze și el o sumă unui Războinic.

În timpul competiției, pe luptătorul MMA l-a emoționat puternic povestea tristă a adversarului său Cristian Dumitrache, Care s-a înscris în show-ul de supraviețuire pentru a-și salva fratele mai mic, Ștefan! Băiețelul suferă de cinci afecțiuni grave și chiar a fost un miracol că a trăit până la vârsta de 12 ani. După ce a ascultat toată drama, câștigătorul Ion Surdu a rămas impresionat și a apărut, pe Internet informația conform căreia, el ar vrea să ofere, din premiul pus la bătaie de organizatori, o sumă de bani lui Dumitrache, potrivit Wowbiz.ro.

”Nu pot sa zic ca este o suma mica, dar nici o suma mare. Nu stiu, eu m-am gandit sa imi iau o casa, sa imi iau o locuinta in Cluj. In primul rand sa imi iau o locuinta, pentru ca de fiecare data cand vin parintii mei acasa sa aiba unde sa stea. Sa vina ca la ei acasa. Parintii mei sunt in Anglia acum, sunt in Londra, lucreaza, dar mai vin, ma viziteaza, mai merg si in Republica Moldova, acasa. Dar sper ca atunci cand vin la mine acasa sa se simta ca la ei acasa, pentru ca e casa noastra”, a spus Ion Surdu.

Ion Surdu a lucrat ca barman

Sportivul a mai recunoscut că sportul nu i-a adus dintotdeauna venitul necesar pentru a se putea întreține, de aceea a fost nevoit să lucreze într-un bar, pentru venituri suplimentare.

„Am început ca ajutor de barman și treptat am prins meseria, din ajutor am devenit barman. Sunt expert în shot-uri, dar știu să fac și cocktail-uri, smoothie-uri sau limonade. Îmi place foarte mult cafeaua și știu să fac desene în cappuccino, sunt un fel de barista, ultimul meu job a fost la un coffee shop în Cluj. Am trecut prin toată partea de industrie ospitalieră, numai în bucătărie nu am intrat” , a povestit,cu sinceritate, câștigătorul sezonului trei al Exatlon.