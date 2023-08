Ionel Ganea a început scandalul cu noul transfer al Rapidului. L-a trimis direct la „naționala de sămânțari”

Rapid are un început ezitant de campionat în ciuda transferurilor făcute de șefii clubului în această vară. După înfrângerea neverosimilă în fața celor de la FC Voluntari, spiritele s-au încins în Giulești. Jocul slab al giuleștenilor a fost analizat și de fostul internațional Ionel Ganea. În stilul său, el l-a criticat dur pe Cătălin Cîrjan, marele pariu din această vară al celor de la Rapid.

Luni, 7 august, Rapid a înfruntat-o în deplasare pe FC Voluntari în cadrul etapei a patra din Superliga. În mod surprinzător, formația giuleșteană a pierdut meciul cu scorul de 1-2. Acest eșec a declanșat furia fanilor, dar și nemulțumirea șefilor clubului, care l-au băgat în ședință pe Cristiano Bergodi.

Ionel Ganea, discurs dur la adresa lui Cătălin Cîrjan

Fostul internațional Ionel Ganea a făcut o analiză a jocului prestat de Rapid în acest început de sezon din Superliga. El nu a ratat ocazia de a-l ataca dur pe Cătălin Cîrjan (20 de ani), jucător ce a fost adus sub formă de împrumut de la Arsenal Londra, în această vară. Prestațiile sale au fost modeste, el chiar greșind decisiv în meciul cu FC Botoșani, din etapa a treia, care s-a terminat la egalitate, scor 2-2. În plus, Cîrjan a declanșat un scandal de proporții, în urmă cu ceva timp, după ce nu a fost convocat la naționala U21 a României. Toate acestea nu au fost trecute cu vederea de Ionel Ganea, care l-a făcut praf pe Cîrjan. Fostul internațional consideră că fotbalistul nu merită să joace la echipa națională, el neavând niciun argument pentru a pretinde acest lucru. În plus, Ganea a reamintit că pe vremea în care evolua la cel mai înalt nivel ca fotbalist, abia după cinci ani a primit prima convocare la naționala României, unde titulari de drept erau alți atacanți la acel moment.

„Cîrjan? Sincer, nici n-am auzit de Cîrjan până să vină la Rapid. Era nemulțumit că nu e la națională… Care națională? Aia de sămânțari? Tu nu joci la echipa de club, ești acolo la număr și vii apoi și impui pretenții? Nu înțeleg!

Eu am jucat 5 ani în Liga 1 și abia după 5 ani am fost convocat la echipa națională, dar în probe! Era Viorel Moldovan, era Vlădoiu, era Craioveanu, era Adrian Ilie. Eu eram la număr”, a declarat Ionel Ganea pentru Gsp.ro.

