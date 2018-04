Ioniță își toarnă cenușă în cap: „Mi-aș dori să jucăm mai ofensiv!”

Mijlocașul CSU Craiova, Alexandru Mitriţă i-a ironizat pe cei de la CFR Cluj pentru felul în care au abordat derby-ul de pe „Ion Oblemenco” încheiat nedecis 0-0.

Mitriță a spus că nu-i vine să creadă că o echipă ca CFR Cluj, care sacrifică spectacolul poate să aspere la titlul de campioană în Liga I.

„Nu trebuia să pierdem puncte în această seară. CFR a făcut un meci defensiv. Din păcate doar atât am reuşit, sperăm să facem mai multe la meciul viitor. Ei ne-au închis foarte bine. N-am avut acea posesie a noastră… Ne apropiam la un singur punct dacă-i băteam. Ne va aştepta un meci greu la Steaua, dar trebuie să câştigăm neapărat. Nu s-a jucat prea mult fotbal în această seară, mai mult stăteam pe jos. Ei au venit şi şi-au făcut jocul. Cu siguranţă meciul cu FCSB va fi mult mai frumos. Suntem două echipe care jucăm fotbal”, a declarat Alexandru Mitriţă la interviurile de după joc.

Interesant este că adevrsarul acestuia, Alexandru Ioniță nu l-a contrazis și i-a dat dreptate, afirmând că și-ar dori ca CFR Cluj să evolueze mai ofensiv.

„Din păcate am făcut doar egal. Ne bucurăm totuşi că nu am pierdut. Orice punct e binevenit. Acest campionat se va juca până în ultima etapă. Am încercat să ne apărăm şi să-i prindem pe contraatac. Atât s-a putut şi din cauza terenului. Mi-aş dori să jucăm mai ofensiv, dar acesta e stilul domnului Dan Petrescu şi trebuie să ne adaptăm. Mă bucur că am venit la CFR. Din păcate nu prea am jucat în ultimele meciuri. Consider că merit mai multe minute”, a declarat Alex Ioniţă după joc.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a rămas lider în Liga I cu 35 de puncte, urmată de FCSB cu 32 de puncte. Oltenii lui Devis Mangia au rămas tot pe locul 3 având după remize de pe „Ion Oblemenco” cu CFR CLuj, 31 de puncte.