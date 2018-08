Ionuț Cristache, urmărit de Poliția Rutieră prin București. Declarațiile jurnalistului TVR

Probleme pentru jurnalistul TVR Ionuț Cristache! Potrivit informațiilor apărute în presă, omul de televiziune ar fi fost oprit de poliție după ce a condus cu permisul suspendat și riscă deschiderea unui dosar penal. Bombardat de mesaje de la cunoscuți și fani, el a făcut public un mesaj pe contul său de Facebook.

Ionuț Cristache, urmărit de polițiști pe străzile din Capitală

Jurnalistul de la TVR a atras atenția unei patrule de la Poliția Rutieră București când era în zona Dorobanți, unde a fost zărit circulând pe sens invers, conform realitatea.net. Astfel, agenții au pornit în urmărirea lui și l-au prins la intrarea în curtea postului de televiziune unde lucrează. Ajuns din urmă de polițiștii de la Rutieră, jurnalistul a coborât de la volanul mașinii sale și a stat de vorbă cu aceștia.

Jurnaliștii de la România TV susțin că Ionuț Cristache ar fi fost amendat și s-ar fi ales și cu dosar penal, iar informațiile au fost preluate de mai multe ziare din presa românească. Totuși, Ionuț Cristache infirmă faptul că i s-a deschis dosar penal în mesajul pe care l-a postat pe pagina lui de Facebook.

“Am fost, intr-adevar oprit ieri de politie! Oprit e impropriu spus! In zona TVR se schimba tevi, se asfalteaza, sunt cateva santierute, drept pentru care sensul unor strazi a fost schimbat peste noapte, au fost trasee deviate, sunt semnalizate cu chiu cu vai niste cai de acces spre Emil Pangrati, una dintre intrarile in TVR! Ma pun sa caut cartela de acces cand domnul jandarm de la poarta imi face semn ca e masina de politie in spatele meu! Ma uit, si un domn politist imi explica deja ca am intrat de pe interzis. Nu stiu daca stateau la panda, daca si-au facut un obicei din asta, treaba lor…! Nauc, caci de doi ani fac traseul asta si nu intelegeam cu ce am gresit, il rog sa-mi permita sa mut masina in curte ca sa nu blocam calea de acces… zice ca e ok, trag masina si ma duc sa-mi povesteasca si sa-mi arate cum s-au schimbat sensurile!

Nici pomeneala de fuga, de urmarire, chiar asa, cum as mai fi facut emisia, ca ar fi trebuit sa fiu saltat si toate astea consemnate intr-un proces verbal, daca asa ar fi stat lucrurile. Agentul imi spune ca daca tot m-a oprit sa-i prezint actele! Ii prezint actele,mai putin permisul si-i spun ca de luna trecuta ma judec cu politia Neamt pentru modul abuziv in care mi-au suspendat carnetul, «oamenii legii» sustinand in procesul verbal ca ma aflam in localitate, gresindu-mi numele, neputand astfel sa platesc amenda pentru ca numele de pe proces nu era al meu (o nebunie) si nimeni nu mi-a acceptat plata”, a scris Ionuț Cristache pe contul său de Facebook.

Jurnalistul TVR a mai explicat și că avea voie să conducă și în condițiile în care permisul îi era suspendat.

“Si de aici legea devine interpretabila, aveam sau nu dreptul sa conduc? Potrivit art. 118 de mai sus, al. 2, si dupa ce m am consultat cu avocatul, asa cum am spus si mai sus, am dreptul sa conduc, ceea ce am si facut. Ramane de vazut in instanta daca am avut dreptate sau nu, dar NU AM DOSAR PENAL, NU S-A DESCHIS DOSAR PENAL! De aici, pana la „penalul” Cristache care fuge de politie ca un infractor e cale lunga!”, a mai scris jurnalistul în aceeași postare făcută pe contul său de Facebook.