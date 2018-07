Ionuț de la Extalon, dezvăluiri despre soția lui: ”Am simțit-o un pic mai rece. Am crezut că e de la timpul petrecut fără mine”

Ionuț de la Exatlon a fost extrem de dezamăgit de atitudinea pe care a avut-o soția lui după ce s-a întors din Republica Dominicană. Nella a fost extrem de rece cu soțul ei. (Console si accesorii gaming )

Ionuț de la Exatlon și soția lui au decis să meargă pe drumuri separate. Motivul despărțirii lor nu a fost legat de infidelități, dar atitudinea Nellei l-a surprins pe finalistul de la Extalon atunci când s-a întors în țară din Republica Dominicană.

”A fost foarte greu sa revin la viata normala! Sa o iau de la 0. E greu! E un pic greu! Nu cred ca am fost rece fata de ea. Am fost ok. Nu ma asteptam. Credeam ca voi ajunge acasa si ma voi simti altfel, rece, cumva, dar nu s-a intamplat asa. M-am purtat ca si inainte. Am dat bratara jos dupa tot ce s-a intamplat. O am acasa, nu am aruncat-o. E la loc sigur. Am simtit-o un pic mai rece. Nu i-am spus. Am crezut ca e de la timpul petrecut fara mine, am crezut ca e o perioada. Nu am vrut sa ma gandesc la altceva, nu voiam sa imi fac singur ganduri, imi faceam rau. Ma asteptam la o altfel de reactie, la ceva mai frumos. Sa simt ca i-a fost dor, ca nu e atat de rece. Toti din familie mi-au spus ca au simtit-o rece, ca nu era atat de implicata.”, a mărturisit Ionuț de la Extalon în cadrul unei emisiuni TV.

Ionuț de la Exatlon a vrut să-i arate soției sale că s-a schimbat

Ionuț de la Exatlon a mărturisit că în primul an de relație cu Nella a călcat strâmb și că de-a lungul timpului a vrut să0i arate soției sale că s-a schimbat.

"In primul an de relatie i-am gresit, am mai recunoscut asta. Am fost impreuna doi ani si sapte luni. Momente frumoase petrecute impreuna. Am vrut sa ii arat ca m-am schimbat. Ce faceam la Exatlon faceam in primul rand pentru mine, dar si pentru ea. Promisesem ceva acasa. Nu mai suntem impreuna. Am promis ca voi ajunge in finala.", a mărturisit Ionuț de la Exatlon în cadrul unei emisiuni TV.