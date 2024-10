Ionuț Ghenu nu va uita niciodată asta! Ce a făcut Lora la ieșirea din biserică, în fața tuturor. VIDEO

Zi emoționantă pentru Lora și Ionuț Ghenu! După două amânări și aproape un deceniu de relaţie, cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Ceremonia a început în jurul orei 14 și a durat aproximativ o oră. La ieșirea din biserică, celebra cântăreață a făcut un gest neașteptat, iar CANCAN.RO a surprins imagini exclusive cu momentul.

În data de 19 septembrie, Lora și Ionuț Ghenu au spus marele „DA” în fața ofițerului Stării Civile, iar sâmbătă, 5 octombrie, cei doi au pășit în fața altarului. A fost unul dintre cele mai emoționante ale vieții lor. Artista a mărturisit că nu și-a putut stăpâni lacrimile în biserică.

Sâmbătă, 5 octombrie, Lora și Ionuț Ghenu au pășit în fața lui Dumnezeu pentru a-și jura iubire veșnică. La ora 14, invitaţii au început să sosească rând pe rând şi aşteptau nerăbdători ca mirii să îşi facă apariţia.

Înaintea cuplului au sosit naşii, milionarul Cătălin Tudose, „Tolea”, de la Iași, și soția sa, alături de Sanda şi Cătălin Nicolescu. Nu a mai durat mult până când vedeta a ajuns şi a furat privirile tuturor. Atunci a fost momentul în care Ionuț Ghenu a văzut-o pentru prima dată pe soția sa în rochie de mireasă.

În biserică, Lora a fost condusă de cei doi naşi, iar domnişoarele de onoare s-au asigurat că nimeni nu va călca pe voalul de aproape doi metri. Ceremonia a durat aproximativ o oră, după care proaspeții însurăței au ieșit din biserică, ținându-se de mână și cu zâmbetul larg pe buze.

Celebra cântăreață a făcut și un gest neașteptat. Imediat cum a ieșit din biserică, Lora a ridicat buchetul de mireasă, în semn de „victorie”. Ulterior, mândră nevoie mare, ea a arătat verigheta în fața camerelor de filmat și a tuturor celor prezenți.

După ce s-a terminat ceremonia religioasă, Lora și Ionuț Ghenu au oferit primele declarații despre momentul special din viața lor. Artista a mărturisit că nu și-a putut stăpâni lacrimile în biserică. De asemenea, ea a oferit câteva detalii și despre cele două rochii de mireasă.

„Eu am ales verighetele în două minute. Nu știam exact ce vreau și mă bucur că am găsit exact ce mi-am dorit. Voi avea încă o rochie doar pentru dans și apoi o să mă schimb în rochia asta pentru că am muncit și eu la ea. Cea care mi-a făcut rochia mi-a spus că i-ar plăcea foarte tare să mă conectez cu rochia și atunci am fost și eu acolo și am ales fiecare detaliu și l-am pus cu bolduri. A fost o experiență foarte frumoasă. Ionuț m-a văzut acum două ore. A fost un moment foarte frumos. Eu am plâns, Ionuț s-a abținut. A avut lacrimi în ochi, dar el a fost acolo pe poziții că trebuia să aibă grijă de mine.”, a declarat Lora.