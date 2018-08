Ionuț Iftimoaie crede că va câștiga „Ultimul trib”: „Atuurile mele sunt un psihic puternic și familia mea!”

Campionul Ionuț Iftimoaie este pregătit de luptă alături de colegii săi din ”Ultimul Trib”, Dorian Popa, Dima Trofim, Daniela Crudu, Sorana Darclée Mohamad, Paula Chirilă și Sorin Brotnei. El crede că va câștiga marele premiu în valoare de 100.000 de euro și se bazează pe calitățile sale.

„Am avut multe experiențe în viața mea, dar cred că aceasta va fi unică! Sunt pregătit să lupt, dar cred că cel mai mare adversar sunt eu, motiv pentru care vreau să mă stăpânesc foarte bine, să mă concentrez și să fiu de folos echipei atât cât echipa va reprezenta un țel pentru toți, iar când va deveni individual, voi face în așa fel încât să ajung acolo unde îmi doresc: în finală! Vreau să plec ultimul din Madagascar!”, spune Ionuț Iftimoaie. (VEZI ȘI Ele sunt vedetele care participă la show-ul ”Ultimul trib”de la Antena 1)

Iar pentru a-și îndeplini planul, campionul Local Kombat se bazează pe două mari avantaje: „Atuurile mele sunt un psihic foarte puternic și familia mea, care îmi transmite multă liniște și energie! În momentul în care am acceptat o astfel de provocare a trebuit să primesc și binecuvântarea familiei, motiv pentru care am făcut o ședință cu toți, le-am explicat proiectul și am vorbit despre posibilitatea de a lipsi o perioadă îndelungată de acasă. De aceea a trebuit să fie o decizie luată în familie și am pus pe hârtie avantajele și dezavantajele, iar la final am decis că în viață sacrificiile se fac de toate părțile, fiecare după nivelul lui. Acum e momentul ca eu să fac niște eforturi poate puțin mai mari, dar nu va fi simplu nici pentru ei. Voi o să vedeți acolo la televizor un singur Ionuț Iftimoaie, dar suntem 5, pentru că am în spate toată familia mea!”, a mai spus Iftimoaie. (Citește și Octavian Strunilă va prezenta „Ultimul Trib”)

Ce este „Ultimul Trib”

”Ultimul Trib”, noua provocare lansată de Antena 1 va trimite trei grupuri extrem de curajoase și de puternice într-o aventură într-un tărâm plin de pericole și de neprevăzut: Madagascar! Lor li se alătură, din postura de prezentator, actorul Octavian Strunilă!

Tribul sportivilor este format din: Alex Filip, Cornelia Condeescu, Lola Crudu, Daniel Chiriță, Ioana Șulea, Mircea Zamfir și Roxana Chiperi. Cei șapte sportivi își vor măsura puterile cu tribul format din vedete și cu cel format din oameni de rând: Mirel Magop, Silviu Mircescu, Cosmin Pădureanu, Oana Dedeu, Ema Șerban și cuplul format din Gabriela Popa și Silviu Geandra.

Cel de-al treilea trib, cel al vedetelor, este format din Dorian Popa, Dima Trofim, Daniela Crudu, Sorana Darclée Mohamad, Ionuț Iftimoaie, Paula Chirilă și Sorin Brotnei.

”Ultimul Trib” este un show adaptat după celebrul format ”Nomads”. Trei triburi – unul de vedete, unul de sportivi și unul compus din oameni de rând – vor fi trimise în Madagascar, unde vor fi supuse unei aventuri exotice, care le va pune la încercare atât abilitățile sociale, cât și cele fizice. În ciuda personalităților complet diferite ale membrilor, fiecare trib va trebui să își dovedească puterea de a rezista sub impactul șocului cultural, dar și sub presiunea eforturilor fizice.

În fiecare săptămână, aceștia se vor lupta pentru ”Teritoriu”, iar în timp ce tribul câștigător va fi cazat într-un resort de lux și va fi răsfățat zilnic, cel de pe locul doi va locui într-un sat alături de