Iosif Rotariu, dezvăluiri tulburătoare după ce și-a înmormântat soția: ”Apare în vis, după care dispare”

Duminică, 26 mai 2024, Dana Rotariu a încetat din viață la vârsta de 60 de ani. Soția lui Iosif Rotariu (61 de ani) fusese diagnosticată cu leucemie, boală pe care o purta pe picioare de mai mulți ani. La aproape o săptămână distanță de la tragedie, fostul mare internațional român încă nu își revine din șocul suferit, merge zilnic la cimitir și are vise ciudate cu femeia care i-a fost alături o parte din viața sa.

Dana Rotariu s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani. Femeia se lupta de ceva timp cu o formă de cancer agresivă, după ce în urmă cu un an ajunsese în Turcia, acolo unde medicii i-au extirpat două tumori la colon. Ulterior, după puțin timp de la intervenția chirurgicală, boala a recidivat cu metastaze la plămâni. La aproape o săptămână de când s-a prăpădit, Iosif Rotariu încă nu își revine din șocul suferit.

Fostul fotbalist al Generației de Aur a României a rămas să aibă grijă de cei doi copii ai lor – Kasandra și Cristi. Cei trei încearcă să umple golul din sufletele lor, să își mai aline durerea și merg zilnic la mormântul Danei Rotariu. În cadrul unui interviu, Iosif Rotariu a mărturisit că atât el, cât și copiii săi suferă enorm după moartea celei care le-a oferit iubire necondiționată.

”Sunt acasă cu Kassandra și Cristinel. Momentan nu facem nimic doar stăm și ne gândim. Au trecut câteva zile și încercăm să ne adunăm, nu am reușit să trecem peste, pentru că nici nu ne-am revenit din șoc. De când a murit soția și a fost înmormântată, mergem toți trei, în fiecare zi la cimitir, și avem grijă de mormânt dar și să îi aprindem câte o lumânare să aibă lumină acolo unde este”. a spus Iosif Rotariu pentru Click .

Cu durere în suflet, Iosif Rotariu a mai mărturist că – de când a trecut în neființă – soția lui îi apare în vise mult mai des decât în perioada în care trăia. Fostul fotbalist nu are o explicație și nici nu poate interpreta aceste vise, mai ales că femeia apare pentru o perioadă scurtă de timp, nu îi spune nimic după care dispare. Se spune că atunci când în vis apare o persoană dragă – care a murit – subconștientul încearcă să facă față suferinței.

„După ce a murit, am visat-o și eu și copiii, dar nu ne zice nimic, doar apare în vis după care dispare. De când s-a întâmplat ce s-a întâmplat dormim și foarte puțin iar de când soția a murit Kassandra gătește și se gestionează ea singură. Plus că acuși are și examenele de la Bacalaureat unde se pregătește intens. Zilele trecute a luat nota zece la engleză, în urma unui examen, astfel că și-a luat și atestatul în engleză”, a mai spus Iosif Rotariu.