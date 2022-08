Ipostaza neașteptată în care a fost surprins Victor Pițurcă. Cum s-a fotografiat alături de fiul lui, Alex, și nepoțelul Noah

Victor Pițurcă (66 de ani) s-a fotografiat alături de fiul lui, Alex, partenerul de viață al Cristinei Ich, și nepoțelul Noah. Utilizatorii au fost extrem de încântați să vadă un astfel de tablou de familie!

Victor Pițurcă, fostul selecționer în vârstă de 66 de ani, s-a pozat într-o ipostază absolut neașteptată, alături de fiul lui, Alex Pițurcă, partenerul de viață al Cristinei Ich, și de nepoțelul Noah. Nepotul lui Victor Pițurcă a venit pe lume în luna octombrie a anului 2019. Imaginea în care apar trei generații a fost încărcată pe contul de social media al lui Alex Pițurcă, iar utilizatorii au transmis imediat mesaje.

Vezi și CUM I-AM SURPRINS PE BĂIEȚII CRISTINEI ICH. ALEX PIȚURCĂ ÎI FACE TOATE POFTELE FIULUI SĂU!

Citește și CRISTINA ICH ȘI PIȚI JR. ȘI-AU ÎNNOIT „BIJUTERIILE” PE PATRU ROȚI CUM ARATĂ “INVESTIȚIA” DE 250.000 €

Cum se menține în formă Victor Pițurcă?

Fostul selecționer are grijă la alimentația sa și consumă, în mare parte, produse de la ferma pe care o deține. Carnea, laptele și ouăle sunt printre produsele alimentare pe care le mănâncă. Preferă să nu consume alimente procesate din comerț. În plus, în urmă cu mai mulți ani, Victor Pițurcă a luat decizia de a se lăsa de fumat. În plus, tatăl lui Alex Pițurcă face și mult sport.

”Mănânc normal, nimic secret, așa, în mod deosebit… Mănânc normal, ca un om normal, câte puțin. Dar mereu mâncare de calitate, adică din asta mai țărănească, așa cum sunt eu. Eu nu mănânc decât de la ferma mea, carne, ouă și lapte de țară, nu cumpăr din magazine nimic. Și m-am lăsat de fumat de foarte mulți ani”, a declarat Victor Pițurcă, potrivit Sportbull.

Vezi și IMAGINE DE COLECȚIE CU VICTOR PIȚURCĂ ȘI SOȚIA LUI. MARIA PIȚURCĂ ARATĂ EXEMPLAR