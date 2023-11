Ireal cât costă în Carrefour 1 kg de Jackfruit, fructul bizar care i-a făcut să vomite pe concurenții de la America Express

Într-una dintre probele de la America Express, concurenții au avut de mâncat câte un Jackfruit, fiind considerat cel mai mare fruct din lume. Însă, nu toți participanții de la Antena 1 au reușit să ducă până la capăt misiunea, confruntându-se cu o stare de greață și, în cele din urmă, vomitând. Prețul unui singur kilogram de Jackfruit, însă, este astronomic în marile lanțuri comerciale. Iată mai jos, în articol, cât costă, de exemplu, în Carrefour 1 kg de Jackfruit.

Fiecare echipă de la America Express a avut de mâncat câte un Jackfruit întreg. Este considerat cel mai mare fruct din lume, fiind popular în zonele tropicale, iar unul singur ar putea ajunge să cântărească și 35 de kilograme. Participanții de pe Drumul Soarelui au avut de îndeplinit o nouă misiune, însă le-a dat mari bătăi de cap. Trebuiau să mănânce câte un asemenea fruct, însă proba nu a fost tocmai pe placul lor. Fructul se mai numește „carne vegetală”, miezul său având o textură similară cu cea a cărnii și poate fi consumat atât crud, cât și gătit.

Vezi și FRUCTUL CARE TE SCAPĂ IMEDIAT DE DEPRESIE, DAR ȘI DE MAHMUREALĂ. SE GĂSEȘTE ÎN TOATE SUPERMARKETURILE DIN ROMÂNIA

Cât costă 1 kg de Jackfruit în Carrefour?

Totuși, complet paradoxal, acest fruct este considerat o delicatesă. Se găsește și în România, în anumite lanțuri comerciale. Prețul, însă, este unul astronomic. De exemplu, în Carrefour, 1 kg de Jackfruit se vinde cu 150 de lei. De altfel, clienții îl pot cumpăra și la felie.

Concurenții de la America Express nu au putut mânca un Jackfruit întreg

În emisiunea de la Antena 1, concurenții au fost nevoiți să consume un Jackfruit întreg, însă această probă nu a fost tocmai pe gustul lor. Mulți dintre participanți au acuzat stări de rău, la scurt timp, fiindu-le greață și, în cele din urmă, ajungând ca organismul să aibă o repulsie în fața fructului.

Cu riscul unei penalizări, Vlad Huidu și Ada Galeș au renunțat la proba de la America Express, neputând să consume fructul în întregime. Singurii care au întrebat cum se consumă fructul exotic au fost Romică Țociu și Cătălin, fiul său.

Citește și CE SALARII AU CAMERAMANII DE LA AMERICA EXPRESS. CÂȚI BANI PRIMESC, DE FAPT, DE LA ANTENA 1

Este considerat cel mai mare fruct din lume

Jackfruitul este considerat cel mai mare fruct din întreaga lume, ajungând să cântărească zeci de kilograme. Este un fruct tropical care poate crește până la o înălțime de 30 de metri. În anumite cazuri, pot trece și zece ani până când vor crește și primele fructe. Oferă o multitudine de beneficii nutriționale și are în componență Vitamia C, potasiu, fibre, colagen și antioxidanți. În plus, 165 de grame de Jackfruit au 155 de calorii.

Sursă foto: capturi Antena 1