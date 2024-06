Ireal! Ce i-a spus Daniel Balaciu Danei Roba, azi, în sala de judecată: ”Fetele sunt traumatizate!”

Dana Roba s-a întâlnit astăzi, în sala de judecată, cu fostul soț, care în urmă cu un an aproape că a ucis-o. Male-up artista a dezvăluit în detaliu ce s-a întâmplat la proces. Bărbatul care a mutilat-o pe viață i-a făcut declarații uluitoare vedetei. Iată ce s-a întâmplat în sala de judecată în procesul în care este anchetat fostul soț al Danei Roba!

Dana Roba a fost victima unui incident grav acum un an din cauza soțului ei gelos. Vedeta a dezvăluit pentru Click! detalii din sala de judecată, acolo unde astăzi a avut loc un nou termen al procesului deja cunoscut.

Joi, 27 iunie 2024, make-up artista s-a reîntâlnit cu soțul ei în sala de judecată, într-un nou termen al procesului care a captat atenția întregii țări. Aceasta a mărturisit ce acuzații i se aduc bărbatului care aproape că a ucis-o după ce a atacat-o cu ciocanul. Soțul Danei Roba este judecat acum pentru incidentul grav care a avut loc în urmă cu mai bine de un an.

Dana Roba a fost la un pas de moarte după ce a fost atacată cu ciocanul de soțul gelos

Se pare că bărbatul este încă gelos pentru că Dana Roba și-a refăcut viața. Acesta nu poate accepta ca alt bărbat să fie tată pentru cele două fiice pe care le are cu celebra make-up artistă. Mai mult, individul invocă că Beni, noul iubit al fostei soții, ar fi venit adesea la ei acasă, atunci când el era plecat.

„El e supărat că de ce aș fi zis eu că Beni, iubitul meu, este tatăl nou al fetelor noastre, și că el este tatăl vechi. Păi, n-am zis eu, așa a zis una dintre fete. Moare de ciudă că ele țin la Beni, că el i-a luat locul în sufletul fiicelor noastre. Întrebările din sala de judecată au fost legate de Beni, dacă amantul locuiește cu mine. Soțul meu consideră că, din cauza lui Beni, am băgat divorț.

M-a acuzat că-l aduceam în apartamentul familiei, când el nu era acasă. Însă, eu cu Beni nu ne mai văzusem de ani de zile, el m-a vizitat la spital când a aflat că am fost la un pas de moarte. Acum, Beni îmi duce fetele la școală, merge cu ele la locul de joacă, împreună și cu copiii lui, când eu sunt la muncă. Și cum să aduc pe cineva în casă, când eu lucram și câte 15 ore, la salonul meu de machiaj? Iar când a fost întrebat dacă eu eram singura care aduceam bani în casă el a negat. Mai mult, m-a acuzat că făceam fraudă, bani murdari. Minte în continuare”, a dezvăluit Dana Roba, pentru sursa citată.

Fiicele Danei Roba au rupt orice legătură cu tatăl lor

De asemenea, make-up artista a mai precizat că fiicele sale nici nu mai vor să audă de tatăl lor. Se pare că fetele au rupt orice legătură cu bărbatul care aproape că le-a ucis mama. Nu acceptă să vorbească cu tatăl lor nici măcar la telefon.

Micuțele au fost martore la tragedia care a avut loc în vara anului 2023. Mai mult, se pare că minorele au rămas cu traume din cauza incidentului, iar acum, mama lor face tot posibilul să le facă să se simtă mai bine,

„Fetele sunt traumatizate de faptul că soacra mea le obligă să vorbească cu tatăl lor la telefon. De Crăciun, una dintre ele a vorbit totuși cu el, dar a mințit-o că le aduce păpuși cu unicorn, apoi a început să spună lucruri urâte despre mine.

Refuză să îl vadă, mai ales că au fost martore la nenorocire, a avut loc și expertiza cu psihologii. Dar, să știți că, dacă mama lor e bine, și ele sunt bine. Eu tot ce câștig din machiaj e pentru ele, să se simtă bine, să nu le lipsească nimic”, a mai precizat Dana Roba, potrivit aceleași surse.

Dana Roba a rămas cu probleme de sănătate în urma atacului care aproape că a ucis-o

La un an de la agresiunea brutală din partea soțului ei, Dana Roba se confruntă încă cu probleme grave de sănătate.

„Nu am nici gust și nici miros, am amețeli, pentru care acum iau tratament. Am stări de vomă, plus dureri de stomac, din cauza stresului. Sunt pregătită să mă operez în Turcia, pentru refacerea craniului zdrobit. de el cu ciocanul. Cam 10.000 de euro costă, am toți banii strânși pe cont, aștept să-i virez și să mă duc la operație, în toamnă”, a mai mărturisit make-up artista.

