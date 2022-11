Ireal! Conserve cu excremente de urs, vândute sub forma unui ,,suvenir”. Șef OPC: ,,Eu am rămas perplex”

Comisarii Protecției Consumatorilor Covasna au rămas șocați să descopere că în județele Covasna și Harghita au fost scoase la vânzare conserve cu excremente de urs. Produsul se vinde pe post de ,,suvenir”, la conservă. Cântărește 30 de grame și se vinde cu prețul de 40 de lei.

Firma producătoare afirmă faptul că excrementele se urs vândute sub forma unui suvenir sunt autentic secuiești. Contactat, șeful OPC Covasna a declarat că a rămas șocat să vadă un asemenea produs.

„Eu am rămas perplex când am văzut conserva, are 30 de grame, e o bucăţică mică înăuntru, e uşoară, dar nu mi-a venit să cred. Dacă are avertismentul, nu avem ce să facem nu este produs comestibil, se pare că ar fi suvenir”, a declarat șeful OPC, potrivit informațiilor oferite de WeRadio.

Excremente de urs la conservă. Oamenilor nu le-a venit să creadă

Nu doar cumpărătorii au rămas surprinși de apariția unui astfel de produse pe rafturile magazinelor, ci și reprezentantul OPC. Acesta a declarat că pare a fi comercializat sub forma unui suvenir. (VEZI ȘI: UN BĂRBAT DIN VÂLCEA A FOST FILMAT ÎN HAINE DE POLIȚIST, LA O PETRECERE CU LĂUTARI. CE S-A ÎNTÂMPLAT LA SCURT TIMP)

„Se vinde la noi în judeţ, am găsit la Târgu Secuiesc, într-un bar care are franciza celor de la Lixid Project, cei care fac berea Csíki Sör şi chipsurile cu aceeaşi denumire. Am înţeles că e un fel de suvenir, nu au putut să ne dea o explicaţie. Se dă şi un termen de valabilitate, care e aiurea, nu înţeleg la ce să dai termen de valabilitate dacă nu este produs alimentar.

Traducerea nu este completă, se afirmă acolo că este produs secuiesc, produs în Székelyföld şi că se poate lucra cu el, se poate lua în mână şi mula ca o plastilină, aşa mi s-a explicat. Te-ai putea juca cu el, într-un fel, dar nu ştiu dacă e în regulă, ce se întâmplă dacă un copil se joacă cu el şi îl bagă în gură?”, a mai spus reprezentantul, potrivit sursei citate mai sus.