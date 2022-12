Ireal! Cum a ajuns să arate o tânără de 25 de ani, după ce și-a făcut 30 de intervenții la buze! Nu vrea să se oprească aici

Andrea este o tânără în vârstă de 25 de ani, din Bulgaria, care își dorește să arate cât mai diferit. Până la această vârstă, și-a făcut 43 de intervenții la buze și nu numai, și nu dorește să se oprească aici! A plănuit alte proceduri la nivelul feței și, susținea ea, vrea să aibă și cea mai mare bărbie!

Are 25 de ani, e din Bulgaria și este considerată femeia cu cele mai mari buze! Dar Andrea Emilova Ivanova nu vrea să se oprească aici. Și-a plănuit, deja, următoarele proceduri și are de gând să aibă și cea mai mare bărbie.

Andrea vrea să aibă, acum, cea mai mare bărbie

Până la vârsta de 25 de ani, Andrea și-a făcut 43 de intervenții. Însă, 30 dintre acestea au fost doar injecții cu acid hialuronic în buze. Are un look dramatic și reușește să atragă privirile tuturor, oriunde merge. Acum, în preajma sărbătorilor de iarnă, Andrea este decisă să își facă noi intervenții. Printre acestea se numără și reinjectarea buzelor. În plus, mărturisește ea, vrea să își facă, din nou, o mărire în zona bustului.

„De Crăciun îmi voi face noi proceduri la nivelul feței, noi injecții cu acid hialuronic în buze, bărbie și pomeți ca un cadou de la mine pentru Crăciun. Îmi voi face buzele și mai mari și voi continua spre noul meu obiectiv de a avea cea mai mare bărbie.

Plănuiesc o mulțime de proceduri noi la nivelul feței și o nouă mărire a sânilor cu implanturi de silicon și mai mari. Pe lângă faptul că am cele mai mari buze din lume, vreau în curând să mă văd cu cea mai mare și cea mai ascuțită bărbie din lume”, a spus tânăra din Bulgaria, potrivit The Mirror.

Și-a dorit să arate diferit: „Frumusețea naturală este plictisitoare pentru mine”

Și-a dorit mereu să fie diferită și a decis să apeleze la intervențiile estetice. Mărturisește că este o împătimită a „formelor uriașe” și a „frumuseților excentrice”, motiv pentru care a decis să fie deținătoarea celor mai mari buze din lume.

„Sunt un fan al formelor uriașe și al frumuseților excentrice. Frumusețea naturală este plictisitoare pentru mine, așa că am decis să-mi schimb radical aspectul. (…) Arătam ca milioane de alte femei din lume, dar acum arăt unică și diferită și nu există nicio persoană care să semene cu mine. Cred că eram drăguță înainte, dar acum îmi place mult mai mult și mă simt foarte bine cu aspectul meu nou și îmbunătățit. Încă nu mă simt perfect pentru că vreau să schimb mai multe lucruri la mine”, a mai spus ea.

