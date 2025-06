Ireal! Cum îl imita Robert Lupu pe soțul Teodorei, doar ca să o recucerească

Tragedia petrecută în cartierul rezidențial Cosmopolis, din județul Ilfov, continuă să cutremure opinia publică, în contextul în care ies la iveală noi detalii tulburătoare despre relația dintre criminal și victimă. O tânără de doar 23 de ani, însărcinată și mamă a unei fetițe de trei ani, a fost împușcată mortal de fostul ei partener, un bărbat de 49 de ani cu un trecut violent și instabil, cunoscut sub numele de Robert Lupu.

Cazul capătă proporții dramatice, după ce anchetatorii au reușit să refacă traseul care a condus la crimă. Potrivit informațiilor din surse judiciare și din anturajul apropiaților victimei, agresorul ar fi dezvoltat o obsesie profundă față de tânără, o obsesie care a degenerat în gesturi extreme și, în cele din urmă, într-un act de o cruzime greu de înțeles.

Robert Lupu, un individ cu antecedente penale și reputație de om violent, ar fi refuzat cu orice preț să accepte despărțirea de Teodora Marcu. Dincolo de comportamentele agresive care i-au adus un ordin de protecție în trecut, acesta ar fi încercat, într-un mod straniu și patologic, să o recucerească pe fosta parteneră prin gesturi grandioase și maniacale.

Într-un efort disperat de a-și reface imaginea și a atrage din nou atenția femeii care îl părăsise, Lupu s-ar fi reorientat profesional către o meserie neobișnuită: magia. Într-o perioadă de aproximativ un an, acesta ar fi urmat un traseu autodidact și ar fi căutat sprijinul unor persoane din domeniu pentru a deveni magician cu acte în regulă. A participat la spectacole, a învățat trucuri de scenă, a investit în recuzită și și-a promovat singur aparițiile în public. Toate aceste eforturi par să fi fost alimentate de o dorință profundă de a-i demonstra ceva fostei iubite, un amestec toxic de orgoliu, control și obsesie.

”După un an hotărăsc ceva nebunesc, să devin magician cu acte în regulă, într-o demonstrație de forţă, ce mi-o cerea orgoliul. Ştiam prea bine că lor nu am ce să le demonstrez, fiind prea idioți, dar pentru mine era o colosală misiune. El mă iniţiază în tainele magiei şi mă ajută să obțin acreditarea legală. Iată-mă în două luni, pregătit pentru a urca pe scenă (…) Primul spectacol a fost un succes mediocru, iar în timp am ajuns să pun în scenă numere inventate de mine, regia şi promovarea fiind făcute tot de mine”, a spus Robert Lupu în cartea sa.